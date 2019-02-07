اتفاقية مبادئ بين «الاتحاد للقطارات» و«المناطق المتخصصة»

أبوظبي ( الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات اتفاقية مبادئ مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تهدف إلى بناء مركز لوجستي ومسار للسكك الحديدية في مدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد».

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة حيث وقعها المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات وسعيد عيسى محمد الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وبموجب الاتفاقية سيشكل الطرفان فريقاً قيادياً مشتركاً وفرق عمل مؤهلة لمتابعة إنجاز المشروع بالإضافة إلى التأكد من إنجاز العمليات التشغيلية وفقاً للتاريخ المحدد ولمنهجيات وسياسات الأداء الأمثل للمشروع.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق رؤيتنا الساعية إلى ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكة قطارات آمنة ومستدامة ورسالتنا الرامية إلى تطوير حلول نقل اقتصادية عبر شبكة قطارات آمنة ومستدامة لربط الإمارات وتقديم خدمات متميزة للصناعات والمجتمع حيث تمثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة شريكاً أساسياً لمشروع قطار الاتحاد كونها المُشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وداعماً أساسياً لتنمية القطاع الصناعي في الدولة. وأضاف سموه: إن توقيع هذه الاتفاقية يعزز مساعينا في مشروع قطار الاتحاد الرامية إلى دعم الصناعات البديلة والجديدة من خلال نظام نقل جديد يعزز البنية التحتية الحالية ويساهم في تحسين حركة نقل البضائع وفي ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لحركة الشحن مستفيدة من موقعها الجغرافي والاقتصادي كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه قال معالي فلاح محمد الأحبابي: «سعداء بهذه الشراكة التي تأتي في إطار دعم تنمية القطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي حيث يساهم المركز اللوجستي التابع لشركة الاتحاد للقطارات في التكامل مع مدينة أبوظبي اللوجستية لتوفير بيئة تحفز تنافسية المشاريع الاستثمارية في المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا وخفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين».

وأضاف معاليه: إن بناء مركز لوجستي ومسار للسكك الحديدية في مدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد» سيساهم في تجميع العمليات اللوجستية بمكان واحد مما يحقق المزيد من النمو في عمليات مناولة الحاويات والبضائع والخدمات اللوجستية ويعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية. ويتكامل المركز اللوجستي التابع لشركة الاتحاد للقطارات ومسار السكك الحديدية مع مشروع المؤسسة العليا لتطوير مدينة أبوظبي اللوجستية على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع وبما يخدم المستثمرين الصناعيين في مدينة أبوظبي الصناعية ومنطقة مصفح بالإضافة إلى توفير نقطة انطلاق للبضائع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وكذلك يعتبر النقطة اللوجستية الأقرب لخدمة مدينة أبوظبي. وتأتي هذه الاتفاقية في ظل استثمار المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في المناطق الاقتصادية التابعة لها وتعزيز نموها المتواصل حيث تضم حالياً ما يزيد على 650 منشأة صناعية عالمية رائدة من مختلف القطاعات الصناعية في موقع متميز بالقرب من مدينة أبوظبي.

وقامت المؤسسة العليا بدور يعتد به في نجاح اقتصاد الإمارة من حيث جذب الاستثمارات المباشرة من داخل وخارج الدولة كما تستفيد جميع المنتجات المصنعة داخل مناطقها الاقتصادية من الإعفاء الجمركي على الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية الموقعة على اتفاقية التجارة العربية الحرة بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي على الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المواد الخام وحرية تحويل الأرباح مما يسهم في بلورة خيار استثماري جذاب للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد تمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي مروراً بموانئ خليفة وجبل علي والفجيرة على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة.