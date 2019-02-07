الخييلي: استراتيجيات خاصة بالأسر وأصحاب الهمم وكبار المواطنين في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الدائرة تعمل حالياً بالشراكة مع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي بالإمارة على إنجاز عدد من الاستراتيجيات منها استراتيجيات خاصة بالأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والطفولة المبكرة.

جاء ذلك، خلال المحاضرة التي ألقاها معاليه في مجلس البطين أمس الأول، حول دور دائرة تنمية المجتمع بتنظيم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور معالي حمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، وجبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من المسؤولين وأهالي منطقة البطين.

وقال معاليه رداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول مقترحات بعض المواطنين في المجلس بإطلاق مبادرات تخفض من تكاليف الزواج: تحرص الدائرة خلال مشاركاتها المتواصلة في المجالس المجتمعية على تلمس احتياجات المجتمع ومقترحاته التي من شأنها تطوير منظومة الخدمات المقدمة، حيث التمسنا وجود الهاجس المشترك حول تكاليف الزواج وما يتعلق به.

وأضاف معاليه: ساهمت مبادرة القيادة الرشيدة في إقامة حفلات الاستقبال للرجال عصراً بتخفيض التكاليف، وسنحرص على معرفة ونقاش العوامل التي من شأنها أن تتسبب في تخفيض التكاليف وعند اكتمال مختلف الجوانب المتعلقة بالفكرة سيتم تقديم المقترحات لاتخاذ ما يلزم من قبل الجهات المعنية.

وأشار معاليه خلال المحاضرة، إلى أن الدائرة تدرس جميع العوامل العلمية التي من شأنها تقليل عدد الأطفال المصابين بمختلف أنواع الإعاقة، من خلال دراسة تضمين الفحوص الطبية قبل الزواج للفحوص الجينية. ولفت معاليه، إلى أن الاستراتيجية الخاصة بأصحاب الهمم ستولي عناية فائقة بهم من خلال تطوير منظومة الخدمات المقدمة، بناءً على الآراء والتوصيات والمقترحات من أصحاب الهمم بأنفسهم. واستعرض معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، نتائج أول مسح اجتماعي للدائرة الذي نفذته خلال العام الماضي ضمن 14 محوراً مختلفاً، لافتاً إلى أن معظم سكان أبوظبي أجابوا بالرضى عن دخلهم العام، كما بينت النتائج حصول الإمارة على أعلى معدلات الشعور بالأمان وجودة الحياة والرضا العام عن أعمالهم، وهو نتيجة تكاتف مختلف الجهات المعنية بالعمل في القطاع الحكومي. وأوضح معاليه، أن تطلعات محور تنمية المجتمع تشمل الأوجه المختلفة لجودة الحياة في إمارة أبوظبي، حيث توجد 3 أهداف تتمثل في مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة، وأسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، ومجتمع نشط ومسؤول، كما تم وضع محاور رئيسة تشمل الدعم الاجتماعي والإسكان والإدماج الأسري والإدماج الاجتماعي والرياضة والترفيه، وغيرها.

من جهته، أكد حمد الظاهري مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الدعم الاجتماعي، حيث بدأ البرنامج في استقبال الطالبات بمنطقتي الظفرة والعين، كما تم تلقي الطلبات عبر مراكز «تم» للخدمات الحكومية، وسيبدأ البرنامج في استقبال الطلبات بمدينة أبوظبي بدءاً من 24 فبراير الجاري.