عمر العلماء: القيادة وضعت استراتيجية طموحة للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية طموحة للذكاء الاصطناعي لتحقيق الريادة في هذا المجال، لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بالفعل حيث إن كل هاتف ذكي هو نظام للذكاء الصناعي، وكل واحد منا يعيش في نظام من الذكاء الاصطناعي باستخدامه مختلف المنصات الذكية، ومنها اليوتيوب والجوجل وغيرهما من المنصات التي نستخدمها في كل الأوقات.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى القادة الذي تصدر انطلاقة الدورة الخامسة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2019» الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 5-11 فبراير الجاري بجميع إمارات الدولة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور محمد المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء.

وأوضح معالي عمر العلماء خلال فعاليات المنتدى بعنوان«الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق الرفاه الاجتماعي»، أن الخوف من المجهول هو السبب في عدم مواكبة الحضارة العربية للثورة العلمية خلال القرن الخامس عشر الميلادي حيث تم تحريم استخدام آلة الطباعة التي تم اختراعها في العام 1455، ومن هنا جاء تخلف تلك الحضارة رغم أنها هي التي صدرت العلم للعالم متضمنا الطب والثورة الطبية وعلوم الفضاء.

وكانت الجلسة الافتتاحية لمنتدى القادة الذي نظمه «أبوظبي التقني» في فندق دوست تاني بأبوظبي تحت شعار «التعليم التقني والمهني: التحول نحو الاقتصاد الرقمي» قد بدأت بكلمة مبارك سعيد الشامسي معرباً خلاها عن عظيم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لتفضله برعاية هذا الحدث المهم، وهو الأمر الذي يمثل حافزاً لنا جميعاً على العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومنها توفير الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد مستدام.