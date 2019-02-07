«الابتكار» يبحث أهمية الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بعد ظهر أمس أعمال مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل لعام 2019 الذي أقيم برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار.وأشاد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام فعاليات المؤتمر، بجهود ودور القائمين على تنظيم الحدث ورعايته ودعمه والذين أسهموا في نجاحه وتحقيق أهدافه من مسؤولين وشركاء استراتيجيين ومتحدثين وخبراء.

وواصل أعماله في اليوم الثاني حيث عقدت الجلسة الأولى وناقشت ست أوراق عمل، الأولى حالة دراسية من النمسا بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء في التحقيق بالجرائم» قدمتها مانويلا مارشل رئيس الاستراتيجية الجنائية والابتكار في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بوزارة الداخلية بالنمسا، وقدم فابيان غوبوديمون خبير استشراف المستقبل والمدير العام لشركة بروجيكتيف في فرنسا ورقة العمل الثانية وهي عبارة عن عرض دولي لنوذج مبنى على تقنية الفوكا لاستشراف المستقبل.

وتناولت الورقة الثالثة توجيه الابتكار بناء على المهمات لمستقبل العمل الشرطي وهي حالة دراسية من فنلندا قدمتها يوها ليبانين الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث ديموس هلسنكي، وقدم توفي ساليبا الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المختصة في الولايات المتحدة ورقة العمل الرابعة بعنوان «الأتمتة الحكومية لرفع مستوى الأمن. وقدم اياز محمد المدير الإقليمي لشركة pivot3 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية ورقة العمل الخامسة، وهي عبارة عن عرض دولي حول البنية التحتية التكنولوجية الذكية، وتناولت الورقة السادسة والأخيرة موضوع «نظام الابتكار المتقدم في تخطيط الاستشراف» قدمها جابير والجي خبير الابتكار في المملكة المتحدة».

وفي جلسة العمل الثانية تم استعراض أربعة أوراق عمل، الأولى تناولت موضوع «تحليل البيانات وفيديوهات المراقبة» قدمها تيرتيوس وولفاردت رئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط، وقدم بارت فان لوين الرئيس التنفيذي لشركة نت ايج في امستردام بهولندا ورقة العمل الثانية بعنوان «كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في توقع الأحداث» وقدم يوجين فلاديميرسكي نائب المدير الفني لشركة Norsi Trans في روسيا ورقة العمل الثالثة حول أنظمة الاعتراض القانوني، وتناولت ورقة العمل الأخيرة في هذه الجلسة موضوع «حوسبة السيطرة والتحكم في الأحداث المهمة» قدمها توفيق سعد المدير الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بشركة «TECHWAN» في سويسرا.