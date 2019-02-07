200 مبتكر يشاركون في «أبوظبي للعلوم»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشارك 18 جهة حكومية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم المقام حالياً على كورنيش أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، وتعرض الجهات الحكومية المشاركة في فعالياته التي تستمر حتى 9 فبراير الجاري عدداً من الابتكارات.

ويشهد المهرجان عرض ابتكارات الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، ومن الشغوفين بالعلوم، والذكاء الاصطناعي، ضمن 200 مبتكر يضمهم المهرجان، ومن بين الابتكارات أخطبوط يوفر المياه ويغسل السيارات، حيث تمكن عمرو خالد الطالب بالصف السادس، من ابتكار جهاز «أخطبوط اسفنجي» يعمل على غسل السيارات بأسلوب ترشيدي للمياه، ويحافظ على المياه، وذلك من خلال أخطبوط مغناطيسي له أذرع اسفنجية يقوم بالحركة الدائرية على السيارة وغسلها وتعتمد حركته على جهاز ضغط المياه المتصل به، ويتولى تنظيف السيارة وغسلها بأقل كميات من المياه، ويهدف للحد من هدر المياه في غسيل السيارات والآلات، ويعرض عمرو خالد ابتكاره في المهرجان، كما تعرض طالبة «روبوتا فضائيا» يستطيع استكشاف التربة ونوعيتها وغير ذلك من العروض والابتكارات.

ويضم المهرجان في أبوظبي 70 ورشة عمل تفاعلية وعروض حية في منطقة «عَ البحر» بكورنيش أبوظبي ، والعديد من المبادرات والمشاريع، أهمها مبادرة مبتكر في دورته الخامسة، ويشمل مجموعة من المبادرات الحكومية المبتكرة لعدد من الجهات في إمارة أبوظبي.

ويعتبر مهرجان أبوظبي للعلوم من أهم المبادرات الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة التي تسهم في إعداد أجيال المستقبل مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والعلوم والهندسة والرياضيات في تطوير التعليم وتحفيز الأجيال الناشئة وتقوية شغفهم للعلوم.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش التي تسلط الضوء على مجالات ابتكارية مختلفة من بينها ورشة «نقّب عن الديناصور»، وورشة «تنفس بسهولة» التي تتيح الفرصة للمشاركين بالدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، والتعرف على خط الدفاع الأول للجسم واكتشاف كيفية عمل الأنف في مكافحة الجراثيم، وورشة عمل حول «سفاري الأدغال» وورشة «سبل النجاة» التي تسهم في اكتشاف أسرار بقاء الإنسان على قيد الحياة في الظروف والبيئات القاسية، وورشة «العيادة البيطرية»، وورشة «اكتشف جسم الإنسان، وورشة «مختبر الدم»، وورشة «تطور الأطفال باللعب.

ومن بين المشاركات المبتكرة للطلبة، في شأن الحد من حوادث السيارات ابتكرت الطالبة، فاطمة سيف آل علي، جهاز لمنع الحوادث بين السيارات على الطرق السريعة، يعتمد على تركيب مغناطيس في الأجزاء الأمامية والخلفية من السيارات يؤدي إلى تباعدهما عن اقترابها من بعضها، كما شارك الطالب علي محمد، بابتكار صديق للبيئة باستخدام الرمال بديلاً عن ثاني أكسيد الكربون في الإطفاء، وقليل التكلفة، وتعد طفاية الحريق من الابتكارات التي جذبت رواد المهرجان من الطلبة وأولياء الأمور.

وقدم الطالب ناصر علي الحوسني بجامعة الإمارات، ابتكاراً ذكيا «كيف تحصل على مدرس» يسمح للطلبة بالحصول على العديد من الخيارات لاختيار مدرس خاص باستخدام بتطبيق ذكي ابتكره الحوسني لمساعدة الطلبة، في مراجعة واستذكار الدروس.