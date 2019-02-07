«مؤسسة الإمارات» توسع فعاليات «بالعلوم نُفكر 2019»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات، عن توسيع نطاق فعاليات معرض بالعلوم نفكر 2019 «الذي تنظمه المؤسسة نفكر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة، وبرعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتشمل إمارات الدولة السبع، تزامناً مع مُبادرة الإمارات تبتكر، والتي ستعقد خلال شهر الابتكار.

وسيقام معرض «بالعلوم نفكر» بشكل مختلف في نسخته السابعة، حيث سيتضمن فعاليات باهرة في عدة إمارات بهدف إشراك عدد أكبر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة من جميع أنحاء الدولة، وذلك لتشجيعهم وإلهامهم وإشراكهم في مسيرة التنمية عن طريق تصميم وتطوير ابتكارات تستجيب لاحتياجات المُجتمع، كما يهدف إلى تمكينهم من المُشاركة بفعالية في الثورة الرقمية، وتوفير منصة مُلائمة للابتكار ونشر التكنولوجيا لتشجيع الشباب على اقتحام مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والطيران وغيرها من المجالات التكنولوجية.

وكانت مسابقة بالعلوم نفكر الوطنية قد شهدت هذا العام استقبال 2000 مشروع علمي تقدم بها 4000 شاب وشابة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المُتحدة، كما تمت إضافة 3 فئات علمية جديدة في المسابقة للمساهمة في تقديم الحلول العلمية لعدد من التحديات المجتمعية الراهنة، وهي الأمن الغذائي واستدامة المياه، والأنظمة المعلوماتية الصحية والحيوية.

ويبدأ المعرض يوم 17 فبراير 2019 في إمارة دبي، ثم في العاصمة أبوظبي يوم 24 من الشهر ذاته، كما ينطلق في إمارة الشارقة في 3 مارس وفي رأس الخيمة يوم 10 مارس، ثم في الفجيرة 17 مارس قبل أن يُنهي فعالياته لعام 2019 في إماراتي عجمان وأم القيوين يوم 21 مارس 2019.

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات في مؤتمر صحفي بالمناسبة:«نحن فخورون بالنجاح الذي يحققه شبابنا لبرنامج بالعلوم نُفكر عامًا تلو الآخر، فالمعرض يُساهم بصفته أكبر فعالية علمية شبابية في المنطقة، والوحيد الذي يضم طلاباً من المدارس والجامعات على حد سواء بشكلٍ مُباشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.