«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على الابتكار

أبوظبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، في مقر المؤسسة بأبوظبي فعاليات متنوعة ضمن أسبوع الابتكار تضمنت مجلسًا للابتكار ومسابقة الهاكاثون، إلى جانب أنشطة شبابية شملت «الابتكار المفتوح»، و«التعاون مع الهيئات الأكاديمية» و«عمليات التحليل المتقدم»، وذلك بهدف تعزيز واستدامة التفكير الإبداعي واستشراف المستقبل وتبني الحلول الذكية في كافة أقسام العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها. وتحرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع المبادرات في هذا المجال، ولا سيما أن المؤسسة تعمل على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي البرنامج الرائد والأول من نوعه في العالم العربي.

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