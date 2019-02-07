«الوطني» يوافق على مشروع قانون مزاولة «الطب البشري»

ناصر الجابري (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، والذي يتضمن إنشاء وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلاً وطنياً تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، إضافة إلى سجل خاص بالجهات الصحية الأخرى تدون فيه بيانات الأطباء الذين رخصت لهم مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي أمس، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي: «إن مشروع مزاولة مهنة الطب البشرية في غاية الأهمية، خاصة مع التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الدولة، بما في ذلك تطور القطاع الصحي، الذي بات يمثل أحد رهانات التنمية البارزة ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأشارت إلى أن مشروع القانون يعد أحد الركائز الحيوية التي تعتمد عليها دولتنا في بلوغ أهدافها الطموحة في القطاع الصحي، ودعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة، تتمثل في النهوض بقطاع الصحة في الدولة، وتطوير آليات الترخيص والرقابة على الأطباء، إضافة إلى إنشاء تشريع جديد مع إلغاء التشريع السابق للارتقاء بالمعايير الصحية، وصولاً إلى المعايير الدولية من خلال 36 مادة، تناولت التعاريف والأحكام وأخلاقيات وآداب مهنة الطب البشري، والعقوبات والجزاءات المفروضة على مخالفة أحكام القانون.

الأخطاء الطبية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس رداً على سؤال حمد الرحومي عضو المجلس، حول الإجراءات المتخذة ضد مزاولي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الذين تثبت مسؤوليتهم عن الأخطاء الطبية الجسيمة، أنه توجد لجنة مختصة تنظر في مشاكل الأخطاء الطبية ومدى جسامة الخطأ، وفي حالة تم إثبات ارتكاب خطأ طبي جسيم، يتم تحويل تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى النيابة العامة. وأضاف معاليه: «هناك عقوبات جزائية وإدارية وتأديبية يتم توقيعها على الطبيب المختص، وبالنسبة للمهن المرتبطة بالمهن الطبية هناك قانون خاص لها»، حيث أوضح معاليه وجود مبادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناء على قمة الحكومات الأخيرة من شأنها رفع نسبة الشفافية لممارسي المهن الطبية، من خلال آلية جديدة لرفع مستوى المعرفة من الأطباء قبل التعامل معهم، وسوف تكون متاحة بطريقة تكنولوجية.

وتوقع معاليه أن يتم تطبيق المبادرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود القناعة بأحقية المريض في الاطلاع على المعلومات والبيانات حول الأطباء، خاصة قبل القيام بعملية، من دون أن يتعارض ذلك مع خصوصية الأطباء وحقهم، حيث سيتم الاجتماع مع الجهات المعنية في المجلس الصحي من جهات حكومية وخاصة للتوصل إلى الصيغة الأمثل للمبادرة.

العقاقير الطبية

وأوضح معاليه رداً على سؤال مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول آلية تنظيم الرقابة على الأدوية الخطرة وشبه الخطرة، أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تقوم بتحديث قائمة الأدوية والمواد المسجلة كمواد مخدرة، وتم توحيد نظام المواصفات الطبية للأدوية والمواد المخدرة، كما توجد رقابة للدواء منذ دخوله الدولة إلى تسلمه من خلال الربط الإلكتروني الذي سيشمل هيئة الصحة في كل من أبوظبي ودبي مستقبلاً.

ولفت معاليه إلى وجود نظام ربط إلكتروني خاص بمعرفة الطبيب الذي قام بصرف الأدوية للمريض وكميات الأدوية، حيث بمجرد فتح الملف الطبي الخاص بالمريض في المنشأة الصحية يتم التعرف إلى سجله السابق، وهذا الأمر سوف يعمم بانضمام الهيئات الصحية المحلية أيضاً، والذي سيكون له الأثر في معرفة وجود صرف كميات زائدة عن الحاجة من الأدوية أو التشخيص الخاطئ.

وبين أن التحدي الأكبر حالياً هو بيع العقاقير عن طريق الإنترنت، ونسعى إلى تثقيف وتوعية المجتمع بأن الأدوية التي يتم شراؤها هي مغشوشة، وتباع عن طريق جهات غير مصرح لها ببيع الأدوية، كما توجد رقابة من الجهات المختصة للأدوية التي تباع عبر الإنترنت، خاصة من جهات خارج الدولة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع قطعت شوطاً كبيراً في مراقبة وضبط البيع المغشوش، بالتعاون مع الجهات المعنية.

قانون مزاولة الطب البشري

واستعرض خلفان عبد الله بن يوخه، مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، بعد الانتهاء من 4 اجتماعات مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لبحث وعرض تفاصيل القانون، ويشمل مشروع القانون على العقاب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين لكل شخص زاول المهنة من دون الحصول على ترخيص، ولم تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة تترتب عليها منحه ترخيصاً. كما تصدر العقوبة ذاتها على كل شخص غير مصرح له بمزاولة المهنة، يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد أنه له الحق في مزاولة المهنة، وكل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة وجدت عنده آلات أو معدات أو مواد طبية بقصد مزاولة المهنة، ويستتبع حكم الإدانة إلغاء الترخيص الصادر وشطب اسم الطبيب المدان من سجل الأطباء اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، تعريف فترة الامتياز التي تتمثل أنها المدة التدريبية الإلزامية المعتمدة التي تكون قبل أو بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري، بما في ذلك طبيب الأسنان، بينما نصت المادة الثانية أن القانون يسري على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب، بما فيها المناطق الحرة.

وشملت المادة الخامسة، أنه يشترط على طالب الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب البشري، بما في ذلك طبيب الأسنان، وأمضى فترة الامتياز في إحدى المنشآت الطبية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً لمزاولة مهنة الطب، إضافة إلى عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

البت في طلب الترخيص

ونصت المادة السادسة، أنه على الجهة الصحية البت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعلم طالب الترخيص بالقرار، وفي حال رفضه يجب أن يكون مسبباً، كما يعتبر فوات المدة السابقة من دون رد بمثابة رفض، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض كتابة إلى رئيس الجهة الصحية خلال 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض.

ووفقاً للمادة الثامنة، تشمل حالات إلغاء الترخيص فقد أي شرط من شروط منح التصريح، وعدم اللياقة الصحية لمزاولة المهنة، وصدور حكم نهائي بالحرمان في مزاولة المهنة، وصدور حكم في جناية أو جنح مخلة بالشرف، وصدور جزاء تأديبي نهائي بمسحه من السجل، إضافة إلى عدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بينما احتوت المادة التاسعة، أنه يجوز إعادة الطبيب لمزاولة المهنة بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويشترط في الطبيب الزائر القادم من خارج من الدولة أن يكون لديه ترخيص بمزاولة المهنة أو ما يعادله ساري المفعول في بلد آخر، وأي شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، بينما حددت المادة 15 مسؤولية طبيب الامتياز حيث يكون مسؤولاً عن أخطائه الطبية في حال مخالفته أو مجاوزته نطاق الممارسات التي يحددها له الطبيب المشرف عليه، أو إهماله في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد له.

وأوضحت المادة 17 واجبات الطبيب المرخص، ومنها تأدية واجبات عمله وفقاً للدقة والأمانة، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته للحصول على منفعة غير مشروعة والمحافظة على شرف المهنة، أما المادة 18، فنصت على إصدار وزير الصحة ووقاية المجتمع ميثاق أخلاقيات المهنة، ويترتب على مخالفته توقيع الإجراءات التأديبية. ووفقاً للمادة 19، لا يعتبر من الدعاية مشاركة الطبيب في برامج التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي فعاليات أخرى متى كانت تلك المشاركة غير مصحوبة بالدعاية لنفسه أو للمنشأة التي يعمل فيها أو لمنتج طبي بمسماه التجاري.

تقرير طبي للمريض وشملت المادة 22 على التزام الطبيب بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً عن حالته الصحية، وأن تلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي، حيث يكون التسليم بناء على طلبه أو طلب وصيه أو وليه أو القيّم عليه. وحظر مشروع القانون قيام الطبيب القيام بعمل يتجاوز حدود اختصاصاته أو الترخيص الممنوح له، وتشخيص المريض أو علاجه بطريقة لم يتم اختبارها وفقاً للمعايير الطبية والأخلاقية المعتمدة ومن دون موافقة الجهة الصحية، والقيام بعمل لا تسمح له الإمكانات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، إضافة إلى مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وحدد المشروع من خلال المادة 27 الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل شخص زاول المهنة من دون الحصول على الترخيص مع توافر الشروط التي تخوله الحصول عليه، وللجهة الصحية إغلاق المنشأة التي يعمل بها إن كان يعمل بها منفرداً. وتشمل الجزاءات التأديبية في حال الإخلال بأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية لفت النظر الخطي والإنذار الخطي والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.