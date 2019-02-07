قرار وزاري بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019م بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، وتسري أحكام هذا القرار الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية والبلديات المحلية على جميع مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملة في هذا المجال في الدولة والمناطق الحرة.

ويهدف القرار إلى توفير الشروط البيئية الأساسية لاستخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، وتحويل المواد المعاد تدويرها إلى منتجات جديدة ذات قيمة عالية يمكن تسويقها وطرحها في الأسواق المحلية والخارجية لتتحول إلى رافد للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز وبناء الثقافة المجتمعية باتجاه خفض توليد النفايات وتطوير مفهوم إعادة الاستخدام والتدوير الأمثل لهذه النفايات، وحماية البيئة وصحة الإنسان والتنمية المستدامة. وذكر القرار أنه على السلطة المختصة التنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستحداث مجال اقتصادي جديد يعتمد على إنتاج مواد أولية من نفايات البناء والهدم، وذلك من خلال إلزام شركات المقاولات بمتطلبات الفرز والجمع لنفايات البناء والهدم ليتم معالجتها من أجل الاستخدامات المحددة لها، ولا يجوز التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها إلا من قبل الجهة المعنية في الإمارة.

وأفاد القرار بوجوب استخدام نفايات البناء والهدم حسب التصنيف العالمي، والمحولة إلى محطة معالجة النفايات في أعمال بناء الطرق وإنشاء البنية التحتية، وهي مكونات الإسمنت، وخليط المعادن، والطوب، والخرسانة، والرمل والحصى، والإسفلت، وخليط الأخشاب، والجبس.