"شرطة دبي" تطلق مبادرة بخصومات تصل إلى 100% لتسوية المخالفات المرورية

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مع بداية عام التسامح مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكابهم مخالفات مرورية طوال العام. أعلن ذلك سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في إدارة الإعلام الأمني بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور والعقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي وعدد من الضباط والإعلاميين.

وأوضح سعادة اللواء المري أن المبادرة من صلب اهتمام شرطة دبي بأمن الطريق وحياة الناس وسعادتهم وهي نتاج تقص لما يحدث في الواقع وسبر لأعماقه ودراسة عن كثب لنبض الطريق وتجليات نوعية لتطبيق توجهات القيادة الرشيدة في عام التسامح الذي يعد استكمالاً لمبادرات عام زايد.

وأكد أن للمبادرة أبعاداً كثيرة فهي فرصة كي تعيد ذاتك إلى القوانين الموضوعية تطلعاً لاحترام حياة الآخرين وحياتك وفرصة كي تدرك أن ثقافة الطريق ثقافة عالمية حضارية على أساسها تقيم الأمم وتبنى المشاريع السياحية والعمرانية والحضارية وفرصة كي تبدأ حياتك العملية وعلاقتك اليومية بثقافة وأمن الطريق من جديد عبر مبادرة "تسوية المخالفات المرورية" التي تشمل جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة دبي وتتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور.

وأعرب القائد العام لشرطة دبي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في حفظ أرواح مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم وجعل الطرقات في دبي خالية من الحوادث بالإضافة إلى تحقيق الرضا والسعادة للجمهور كهدف استراتيجي لحكومة وشرطة دبي وكذلك تقليل الأعباء المالية على المخالفين بالإضافة إلى أنها تعتبر تحفيزاً وتسهيلاً لحل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من أصحاب المركبات التي تراكمت عليهم مبالغ كبيرة جراء المخالفات وتمكين ملاك المركبات من تأمينها وتجديد تراخيصها، وكذلك تساهم في تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور. من جانبه أشاد اللواء محمد سيف الزفين بهذه المبادرة النوعية التي تواكب عام التسامح وتمنح لقوانين السير والمرور أبعاداً جديدة وتعد فرصة ذهبية لنشر ثقافة مرورية عامة يتبادل فيها الجميع المسؤوليات.

وأكد أن المبادرة واضحة لمن هو على استعداد لمراجعة أخطائه والوقوف مع نفسه فعلى السائقين الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب مخالفات أخرى طوال العام بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة وبحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات حيث إن الالتزام لـ 3 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 25% والالتزام لـ 6 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 50% والالتزام لـ 9 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 75% والالتزام لسنة يسقط من قيمة المخالفات 100%. وأضاف اللواء الزفين أن هذه المبادرة تتيح للسائقين تحديد مصيرهم بأنفسهم بمدى التزامهم بالقوانين لتقليل الأعباء المالية عليهم بمبدأ مصيرك بين يديك ..موضحا أن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

