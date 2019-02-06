حاكم الشارقة يختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام

اختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزار عدداً من المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية والنقابات المهنية.

وأجرى سموه خلال فترة إقامته في القاهرة عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداع سموه ــ في استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولي ــ كل من سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وممثلين عن رئاسة الجمهورية.

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