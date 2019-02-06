الامارات | الفئات المستثناة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المستثناة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين إن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية. كيفية الاستفادة من آلية تسوية المخالفات المرورية بشرطة دبي شرطة دبي تُسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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