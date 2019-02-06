حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من الانشغال بألعاب الهواتف المتحركة أثناء قيادة مركباتهم، وحثتهم على القيادة الآمنة حفاظاً على السلامة العامة.?

?ولفتت إلى أهمية تعزيز التوعية لدى الجمهور، وتنبيههم من مخاطر الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة في الهاتف أثناء قيادة المركبة، ما يشكل خطورة بالغة على السائق ومرافقيه تؤدي إلى انحراف المركبة، وعرقلة حركة المرور، وتتسبب في وقوع الحوادث?

? ?

?وأكدت عدم التهاون في تطبيق القانون في حال ارتكاب مخالفة "الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة"، والتي تعد من المخالفات الخطرة، وتبلغ غرامتها المالية 800 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية?

?وتنفذ مديرية المرور والدوريات وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة حملة التوعية « خطورة الانشغال بغير الطريق» وهي التصوير بالهاتف أو كتابة الرسائل النصية أو استخدام المكياج أو الأكل، والتي تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق?

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تجدد تحذيرها من الانشغال بالهواتف المتحركة أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.