حاكم الشارقة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مركز المعارض .. معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في القاعة الرئيسية من المعرض متفقداً جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب وجناح وزارة الدفاع المصرية، كما زار سموه جناح جامعة الدول العربية - ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض - ، وشاهد الجزء الخاص بمبادرة "كتاب لكل زائر" والجزء الخاص بالأرشيفات التاريخية للجامعة، إضافة إلى الكتاب الأرشيفي الخاص بأخبار جامعة الدولة العربية منذ عام 1943.

كما عرج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على منصات معهد الشارقة للتراث ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب وأجنحة هيئة الشارقة للكتاب واتحاد الناشرين العرب ووزارة الثقافة المصرية وجمعية الناشرين الإماراتيين.

وقد التقى سموه خلال جولته بعدد من أصحاب دور النشر والمكتبات العربية وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من القضايا المشتركة في عالم النشر والكتاب.

رافق سموه - خلال زيارته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي - سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحث العلمي.

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