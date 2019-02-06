الامارات | شرطة دبي تسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري عن مبادرة لتسوية المخالفات المرورية تتيح لمن يلتزم لمدة ثلاثة أشهر دون ارتكاب مخالفة مرورية تسقط عنه 25% من مخالفاته، وفي حالة التزامه ستة أشهر تسقط عنه 50% من مخالفاته، وفي حالة التزامه تسعة أشهر تسقط عنه 75% من مخالفاته، وفي حالة التزامه لمدة عام تسقط عنه جميع مخالفاته. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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