حاكم عجمان يستقبل سفير جنوب أفريقيا

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان سعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بسفير جنوب أفريقيا .. متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله .. مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهامه .

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سعادة سفير جنوب أفريقيا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة .. مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

حضر اللقاء .. معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان وسعادة طارق عبد الله بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.



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