الامارات | «تأمين الفعاليات» تناقش استعداداتها لـ «قمة الحكومات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمين الفعاليات» تناقش استعداداتها لـ «قمة الحكومات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة تأمين الفعاليات، برئاسة مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الخطة الأمنية والاستعدادات لتأمين القمة العالمية للحكومات 2019.

وقال المزروعي، إن القمة العالمية للحكومات 2019 تعتبر من أهم الفعاليات الرئيسة التي تنظمها إمارة دبي، لحضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة، ومن خارجها، ولذلك يجب على لجنة تأمين الفعاليات أن تبذل قصارى جهودها وإمكاناتها وخبراتها لتأمين هذا الحدث العالمي، وعكس صورة مشرفة عن لجنة تأمين الفعاليات وأعمالها، والحرص على تنفيذ المهام بكل دقة ومهنية.

واستعرضت اللجنة الخطة الأمنية لكل جهة على حدة، كما ناقشت الاستعدادات الجارية وجاهزية الفرق، كما تمت مناقشة الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذه الفعالية لعام 2018، وطرح الحلول لبعض المعوقات والسلبيات، والتأكيد على الإيجابيات، والعمل بها. وأكدت أنه يجب أن يكون هناك مسح أمني، ونزول ميداني للموقع، كل حسب اختصاصه.

• القمة العالمية للحكومات من أهم الفعاليات الرئيسة التي تنظمها إمارة دبي.