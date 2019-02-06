الامارات | «ممارسات من الإمارات» تدعم مسيرة الابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن «ممارسات من الإمارات» تدعم مسيرة الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج قيادات حكومة الإمارات، مبادرة «ممارسات من الإمارات»، الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر التي يوفرها لمنتسبيه وخريجيه، من خلال إطلاعهم على التجارب المتميزة لمؤسسات رائدة على المستوى الوطني، وتعريفهم بأفضل الممارسات الناجحة التي تطبقها، لدعم مسيرة الابتكار وتطوير الأداء واستشراف المستقبل، ومواكبة تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتتكوّن المبادرة من سلسلة زيارات معرفية، سيتم تنظيمها خلال العام الحالي، وستركز على الجهات والقطاعات ذات التجارب المتميزة، بما يسهم في تعزيز خبرات ومهارات المشاركين، ويمكنهم من المساهمة في تحسين مستويات الأداء والفعالية في جهاتهم، بما يدعم تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات منتسبي وخريجي البرنامج، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى أفضل الممارسات في مجالات العمل المختلفة، وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، وفتح أبواب التواصل بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة الرائدة في الدولة، وتنويع آليات التعلّم للمنتسبين والخريجين.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع القيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الدكتور ياسر النقبي، أن إطلاق مبادرة ممارسات من الإمارات، يمثل إضافة مهمة لمجموعة متنوعة من أدوات برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد كفاءات قيادية حكومية مؤهلة بأعلى المستويات.