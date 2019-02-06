الامارات | 22 جهة حكومية تستعرض 160 مبادرة ابتكارية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 جهة حكومية تستعرض 160 مبادرة ابتكارية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المشروعات المعروضة تسهم في تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسة للابتكار. من المصدر

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن 22 جهة حكومية في أبوظبي تشارك بـ160 مبادرة ابتكارية، وتسعة مشروعات في الدورة الخامسة من مبادرة «مبتكر»، التي تنظمها على هامش مهرجان أبوظبي للعلوم، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، مضيفة أن الابتكارات غطت جوانب مختلفة، واشتملت على أول كتاب حول الذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في الدائرة، سالم الشامسي، إن «الدائرة تنسق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتجمعها تحت مظلة واحدة في مهرجان أبوظبي للعلوم، ضمن شهر الإمارات للابتكار، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات، والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات، مع توفير منصّة لعرض الابتكارات على مختلف أفراد المجتمع». وأضاف أن «المبادرات تسهم في صقل مهارات الطلبة، وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار، وتشجيع الطلبة الموهوبين على المشاركة في مشروعات وأفكار مبتكرة».

وتتضمن المبادرات، التي تقدمها الجهات الحكومية، مبادرات جولة بالتقنية الافتراضية لإمارة أبوظبي، وروبوت «مُرشد»، تقدمها دائرة الثقافة والسياحة، فيما تقدم دائرة القضاء تطبيق «بلغ النيابة»، وسيارة «مأموري التنفيذ»، وتعرض دائرة النقل مجموعة من مبادراتها، إضافة إلى «طائرة بدون طيار» وبرامج أخرى.

وتعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات مجموعة من الخدمات التقنية الجديدة، التي تسهل العمليات والمعاملات، إضافة إلى روبوت «نشمي»، وغيرها من البرامج والأنظمة الذكية.

ويقدم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ثلاثة أنظمة ذكية، تتضمن أنظمة إدارة المياه، والمتابعة الذكية، ونظاماً للتحقق من الأطوال والمقاسات، فيما تعرض هيئة الأنظمة والخدمات الذكية مشروع «تم»، وهو تطبيق يهدف إلى تسهيل العمليات الحكومية للأفراد والمؤسسات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات.

وتقدم شرطة أبوظبي سيارة الإسعاف للصغار والأطفال، فيما يعرض مركز المتابعة والتحكم أول كتاب حول الذكاء الاصطناعي في العالم، وأنظمة للتعرف إلى الوجوه من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تعتمد على الواقع الافتراضي. كما يقدم مرصد الإمارات الفلكي المتحرك مرصداً لرؤية النجوم والكواكب، إضافة إلى عرض التليسكوبات والمناظير.