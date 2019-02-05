"الاتحاد" ترصد آراء حضور "القداس التاريخي".. تنظيم عالٍ وتعاون واضح لإنجاح الزيارة في بلد التسامح

أحمد عبدالعزيز، هزاع أبوالريش، ناصر الجابري، وام (أبوظبي)

لغات مختلفة وجنسيات متفرقة وقارات متباعدة، منهم من أمضى ساعات الليل الأخيرة من أمس الأول الاثنين في رحاب مدينة زايد الرياضية، وآخرون قدموا من خارج الدولة خصيصاً لحضور الحدث الكبير، القداس التاريخي لبابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يعد الأول من نوعه في منطقتنا.. خورخي من المكسيك وماريا وابنتها جوليا من بولندا، إضافة إلى سوزا من الهند، وجينفر وإيميلي من الفلبين، وستانيل وكالونس من نيجيريا وغيرهم من دول شتى، بعضهم توشح بعلم الدولة، وجميعهم تواجدوا في إمارات التسامح والأخوة الإنسانية في عاصمة السلام والتسامح وفي مدينة زايد الرياضية.

خلال جولة قامت بها «الاتحاد» لتسجيل اللحظات التاريخية في أول قداس لقداسة البابا فرنسيس بأبوظبي، رصدت إشادات متواصلة وتثميناً عميقاً لحلم تحقق للآلاف ممن وجدوا في الإمارات حضناً يلم آمالهم وتطلعاتهم، رأينا الصغار والكبار، الزائرين والمقيمين، ألسنة اختلفت في نطق مفرداتها واتفقت في معانيها، حيث كان صوت التسامح هو الحاضر في أرجاء المكان.

شهدنا على التنظيم الاحترافي الذي قدمته الجهات المعنية من خلال عمل متواصل تعاونت خلاله مختلف الأطراف المعنية لإنجاح الحدث، اقتربنا من مشاعر الامتنان العميق التي انطلقت من الحضور، جميعهم اشتركوا في قيم الوئام والسلام، تجمعوا على الأخوة الإنسانية في بلد دأب على تأصيل التسامح في نفوس المجتمع.

في البداية قال جودس من نيجيريا: يعد الحدث التاريخي فرصة لنا جميعاً لممارسة شعائرنا الدينية في بلد التسامح والعطاء، فالإمارات هي الدولة التي أصبحت نموذجاً عالمياً ملهماً بما تضم من جنسيات متعددة ينتمي أصحابها إلى أديان وطوائف مختلفة، فالكل هنا يتشارك لأجل أن يساهم في البناء والعمل من خلال التحلي بقيم العمل الجاد والإخلاص في شتى الميادين.

وأضاف: لي في دولة الإمارات نحو سنتين، شاهدت خلالهما كل مظاهر التسامح والتعايش والإخاء والمحبة، ورأيت فيها مدى التسامح المتأصل في نفوس الشعب الإماراتي، حيث تم إرساء العدالة سواء في القوانين والتشريعات، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية من خلال إقامة أول قداس في المنطقة بمشاركة الآلاف.

من ناحيته، قال كريستوفر: إن دولة الإمارات هي دولة التسامح والتعايش، حيث لا توجد تفرقة مبنية على الجنسية أو الدين أو العرق، فالكل سواسية أمام القانون والجميع يعيش في مجتمع متلاحم بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي حرصت من خلال نهجها الحكيم على تأكيد مبادئ الرحمة والتعاطف بين الكل.

وأشار إلى أن مشاعره وكلماته لا تستطيع أن تصف مدى فخره وسعادته بكونه أحد المقيمين في دولة التسامح، لافتاً إلى أنه يتعلم كل يوم درساً جديداً من دروس الخير والتعايش والدعم، ويستكشف الجوانب المشرقة والإيجابية في عالمنا، بفضل ما تقدمه له الإمارات من فرصة للعمل ضمن إحدى الشركات للقيام بالجهود التي تسهم في خدمة الدولة.

وقال دانييل: لطالما تمنيت كثيراً حضور القداس الذي يقيمه البابا، وتحققت الأمنية في دولة الإمارات، حيث حرصت على اقتناء تذكرة الدخول للمشاركة في القداس منذ طرحها في الأيام الأولى، وحضرت لاستلهام الحكم والوصايا التي يقدمها قداسة البابا فرنسيس.

وثمن ستانيل جهود دولة الإمارات في صنع السلام ونشر ثقافة المحبة والإخاء بين الجميع عبر تنظيمها لأول قداس في المنطقة، وتوفير إمكاناتها كافة لضمان انسيابية الدخول إلى مدينة زايد الرياضية، والحرص على تقديم الخدمات والمستلزمات للحضور كافة، وهو ليس مستغرباً على الدولة التي تستضيف دائماً أكبر المحافل والفعاليات العالمية.

وقال كالونس: قدمت إلى الإمارات منذ 3 سنوات، عشت خلالها القيم الحقيقية للإنسانية التي لا تفرق في المعاملة بناء على الدين أو العرق أو الجنسية، حيث نجد أن الجميع يعيش ضمن دولة تسودها المساواة والعدل والمبادئ النبيلة ضمن أجواء المحبة والسلام والفخر بمنجزات الدولة المتواصلة في مختلف المجالات، سواء عمرانياً أو فكرياً عبر ترسيخ أفضل السلوكيات والأفكار.

من جهته، قال فيسنس من نيجيريا: إن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً ورعاية متواصلة بالإنسانية وترسيخ المبادئ المرتبطة بها، عبر الدعوة إلى المؤتمرات واللقاءات التي تجمع كبار القادة من الأديان المختلفة، وتقديم سبل الدعم المختلفة إلى البشر لإقامة شعائرهم الدينية وممارسة طقوسهم التي يؤمنون بها، دون التدخل في الأفكار أو المعتقدات، بل يتم الدفع للتعايش السلمي من خلال التشجيع على احترامها.

وأشار إلى أن ما يميز دولة الإمارات هو قيامها على المشاركة في سبيل مواجهة التحديات المشتركة، فجميعاً نتقاسم الكثير من النقاط التي نجتمع عليها.

مشاركون من كينيا

قالت مارثا، من كينيا: إن السعادة الحقيقية تكمن في التواجد والإقامة في بلد السعادة والتسامح، ذلك أن من يعيش في الإمارات هو محظوظ بما تقدمه الدولة من جهود متواصلة لترسيخ ثقافة التعايش السلمي والإنسانية والتذكير بأننا جميعاً بشر باختلاف جنسياتنا وأدياننا وأفكارنا، فنحن نتشارك الأرض والهواء وكل الموارد الطبيعية التي بيننا.

وأضافت: نشعر بالامتنان للقيادة الرشيدة في الإمارات التي منحتنا الفرصة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه بالمنطقة.

من ناحيتها، أكدت سينثيا، من كينيا أيضاً، أن الإقامة في الإمارات تعد حلماً للجميع، فهي الدولة الأولى في مختلف المؤشرات والتقارير الدولية، فهنا الأمن والأمان والاستقرار، ولا توجد تفرقة بين مواطن أو مقيم، ومسلم أو غير مسلم، فالسلام متجسد على أرض الواقع من خلال تكاتف الجهات المنظمة للحدث، وحرصها على إنجاح الحدث الديني التاريخي.

مشاركون من الهند

قالت ديكيتا من الهند: أشعر بفرحة عارمة وأنا أجيء هنا لحضور القداس التاريخي، وهو تجربة جميلة ومميزة لنا جميعاً، خاصة أنها تقام في دولة التسامح، وعاصمة التسامح العالمية، وفي هذا العام الذي نحتفي به جميعاً من خلال احترام أفكار الآخرين وعقائدهم وتقبل العقائد التي يؤمنون بها، فالكل هنا يتشارك روابط الإنسانية والمحبة.

من ناحيتها، أكدت أندريا أن المشاركة في القداس تعد لحظة تاريخية ومنعطفاً مهماً في حياتها، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها بقداس البابا الذي يعد حلماً طالما راودها خلال السنوات الماضية لما له من رمزية وأهمية دينية خاصة، وما يتضمنه ويحتويه من مواعظ ورسائل داعية إلى فهم الحياة وظروفها والتعامل مع التحديات وتجاوزها.

وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات للقداس وزيارة قداسة البابا فرنسيس في عام التسامح، تأتي ضمن نهج مستمر للإمارات في دعم المبادرات والأفكار كافة التي تتجه بالعالم لأن يعيش مستقبلاً أفضل، حيث تواجه الدولة الأفكار كافة الداعية للتفرقة والفصل والانغلاق عبر إلهام الآخرين بمبادرات السلام ورسائل المحبة بين الجميع.

من ناحيته، قال سولمون ستالسماس: لا يمكن وصف مستوى الضيافة الذي قدمته الإمارات للحضور من خلال توفير الحافلات لنقل المشاركين في القداس وتقديم الإمكانات كافة التي تدعم نجاح القداس التاريخي، وشاهدنا كل الحفاوة والترحيب من قبل الموظفين والمتطوعين الذين حضروا منذ ساعات الصباح المبكرة لضمان الإجراءات كافة.

من جهته، قال شايندولار: أمضيت 7 سنوات في دولة الإمارات، حيث اقتربت خلالها من المجتمع الإماراتي الذي وجدته محباً ومتسامحاً مع الغير، ويحرص على اكتشاف مختلف الثقافات لأجل فهمها ويحترم العقائد كافة، فالإمارات متسامحة بمختلف جوانبها، وهي ترسخ ذلك فينا يومياً، حيث أصبحنا متسامحين مع أنفسنا ومع الآخر في تعاملاتنا.

من ناحيته، قدم راجيش جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تنظيمها المتقن للحدث من خلال تسخير الإمكانات المطلوبة كافة لاستيعاب العدد الكبير من الأشخاص والضيوف، وهو ما يعكس إيمان الدولة بترسيخ قيم التسامح من خلال العمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تدعو إلى السلام وتواجه خطاب الكراهية.

وأضاف: أعيش في الإمارات منذ 10 سنوات، وهي سنوات الكرم والعطاء من دولة تعد رمزاً للتسامح والإنسانية، ومنصة لالتقاء الحضارات.

من جهته، توشّح دليتوس بالعلم الإماراتي خلال مشاركته في القداس، حيث أوضح أن سبب ذلك يعود إلى شعوره بالانتماء للإمارات، نظراً لما قدمته من فرصة تاريخية وجهود ملموسة لترسيخ ثقافة التعايش الديني وهو الحلم الذي يسعى الجميع لتحقيقه، وما تبذله الإمارات من مبادرات كفيل بأن يجعل العالم أجمل وأفضل.

من ناحيته، قال تندرا من الهند: رغم وجودي في الإمارات منذ 8 أشهر فقط إلا أنني لمست التسامح والتعايش السلمي في المجتمع من خلال منح الحرية الكاملة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية المختلفة وممارسة الشعائر وما تحتويه النصوص الدينية وسط أجواء من الأمان والطمأنينة والامتنان لوجودنا في دولة أدركت جيداً مفهوم التسامح والتعايش.

وأضاف: إن الحضور للقداس يعد حلماً يراود كل منا في صغره، ولم نتوقع يوماً أن نكون جزءاً من هذا الحدث التاريخي. وقال استونت: قضيت 10 سنوات في دولة الإمارات حظيت خلالها بكافة حقوقي التي حافظت على كرامتي الإنسانية من خلال توفير العيش الكريم، وفرصة العمل المناسبة والمنزل الملائم والاحترام من المواطنين والمقيمين كافة، وأنا ممتن للإمارات التي قدمت لي ما أتمناه كافة، وسأحرص على العمل بجد تقديراً لجميلها.

وأوضح أن الإمارات استطاعت أن تقدم نموذجاً واقعياً للدولة الناجحة خلال فترة زمنية وجيزة منذ التأسيس قبل 4 عقود.

بدوره، أكد لينسويدر: أمضيت 12 عاماً في دولة التسامح والتعايش، فالكل هنا يمسك بيد الآخر حتى لا يسقط أو يضعف أو يتضرر، فنجد المواطن الإماراتي الداعم الأول لصديقه المقيم في أشد الظروف وأصعبها، ونرى الإمارات هي الأولى عالمياً على تقديم يد المساعدة للدول المتضررة، لأنها دولة رسخت التسامح والحب كأسلوب حياة ونهج.

وأشار إلى أن اللحظات التاريخية ستبقى في الذاكرة دوماً، فالقداس التاريخي له دلالات مهمة تتمثل في أن الجميع بإمكانه العيش معاً في دولة واحدة.

من جهته، قال ألكسندر سوزا: جئت إلى الإمارات في عام 1994، حيث شهدت مراحل التطور المختلفة التي مرت بها الدولة في جميع المرافق الحيوية ومستوى التطور المشهود عالمياً في مختلف الخدمات من خلال الرؤية الحكيمة الثاقبة التي تعاملت مع مختلف التحديات بمرونة وكفاءة وقدرة على التعامل الأمثل معها نظراً لوجود الكفاءات والكوادر الشابة من المواطنين والمقيمين.

وأضاف: إن التنظيم مبهر بمختلف الخدمات التي قدمتها الجهات المعنية بالتنظيم، حيث قدمت إلى مدينة زايد الرياضية خلال الساعات الأولى، وشاهدت مدى التعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح الحدث التاريخي، حيث تم التعامل مع الجموع الكبيرة ضمن خطط ساهمت في ضمان الانسيابية المرورية وسرعة الدخول والخروج للحدث.

من ناحيته، أكد كنيوت مورس: عشت 19 عاماً في الإمارات، حيث منحتني الدولة الفرصة للعمل وتأمين مستقبلي ومستقبل عائلتي، فكل يوم هو يوم جديد من العمل والإنتاج والإنجاز والفرح، وكل يوم أيضاً هو يوم من البذل والعطاء لمنح الإمارات ما تستحقه من جهود مخلصة وعمل متقن، فالإمارات عائلة تضمنا جميعاً بتنوعنا واختلافنا وإنسانيتنا.

بدوره، تحدث سومير عن تجربته في العيش بدولة الإمارات خلال 15 عاماً، عاش خلالها أجمل سنوات حياته بما ضمته من مواقف خالدة وتدرج متواصل واحترام قدمه المجتمع الإماراتي الذي يشارك القيادة في رحلة ترسيخ التسامح والتعايش والإنسانية، من خلال مشاركته الفاعلة في التطوع والمؤتمرات ونشر الخطاب المعتدل في المنصات الإلكترونية.

وأشاد توماس بالتنظيم المبهر للحدث التاريخي، حيث تم الحرص على توفير المقومات والاحتياجات كافة للحضور بدءاً من الساعات الأولى لمساء الأمس الأول، والذي يأتي انطلاقاً من الإدراك العميق لدى الدولة بأهمية ضمان نجاح الحدث بالصورة التي تليق به، لافتاً إلى أن الإمارات قدمت درساً عالمياً بلغة الإنسانية والتسامح.

من إيطاليا وبولندا

وقالت أليساندرا من إيطاليا إن دولة الإمارات استطاعت أن تقدم لنا قصة ناجحة من قصص الدول التي بنيت على أسس التسامح بين الأديان والتعايش الذي يجمع الشعوب، حيث تشاهد أن الكل يعمل لأجل تقديم ما يستطيع لنهضة الدولة وتقدمها، ذلك أننا نشعر بالانتماء والولاء للوطن الذي نقيم فيه ونعتز بالوجود في مدنه.

بدورها، قالت ماريا من بولندا: لم نتمكن سابقاً من مشاهدة وحضور قداس قداسة البابا فرنسيس، ولكن الإمارات حققت لنا الحلم التاريخي باحتضانها القداس في أبوظبي التي جمعت الشعوب وجعلت من التسامح القيمة الأولى المتوجب ترسيخها في كافة الأقوال والأفعال، ويشرفنا أن نكون جزءاً من صورة التسامح الكبرى.

من ناحيتها، قالت ابنتها جوليا: كل الشكر لدولة الإمارات على استضافتها للحدث التاريخي باستضافة القداس، وأشعر بسعادة عارمة لتمكني من رؤية قداسة البابا فرنسيس، خاصة أنني لطالما أردت المشاركة في قداسه ولم أتمكن نظراً لإقامتي في الإمارات التي أعتبرها موطني بما تقدمه لنا من خدمات ومبادرات تراعي الجميع وتعتني بهم، حيث وصل خير الإمارات للكبار والصغار.

شرطة أبوظبي تشيد بالتزام الجمهور

عبرت شرطة أبوظبي عن بالغ تقديرها وشكرها للجمهور من سائقي المركبات ومستخدمي الطريق على تجاوبهم مع الخطة المرورية التي أعدتها لتكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية، ونشر الدوريات على الطرق المؤدية إلى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير والمرور بمناسبة القداس الذي أحياه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوم أمس.

وأكد العميد خليفة الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات، نجاح الخطة المرورية في تيسير وصول المشاركين إلى موقع الحدث بيسر وسهولة. وأشاد بتعاون الجمهور مع رجال الشرطة والتزامهم بالتعليمات والإرشادات.

مشاركون من الفلبين

قالت جينيفر غالا من الفلبين: نحن محظوظون لعيش تفاصيل اللحظة التاريخية في أول قداس بالمنطقة، حيث نشعر بالامتنان لدولة الإمارات التي عملت بجد لأن ترسخ قيمة السلام والمحبة عبر احتضانها اللقاء التاريخي الذي جمع مختلف الأديان في أبوظبي، وجهودها المتواصلة لأن تجعل الإنسانية في نفوس كل المجتمع.

وأضافت غالا: نشاهد الجميع من مختلف الجنسيات الذين قدموا إلى الحدث التاريخي، كما نشاهد مشاركة متميزة للجهات المحلية لضمان توفير التفاصيل الدقيقة لإنجاح القداس، وبالتالي فإن ما حدث من تجمع للآلاف هو تأكيد أن العالم يستطيع أن يكون متوحداً ومتسامحاً في مختلف مناطقه عند وجود الرؤية الحقيقية للنجاح في ترسيخ قيمة التسامح، وهو ما يتطلب العمل الدائم والمتواصل لأن يكون منتشراً في المجتمعات والدول.

من ناحيتها، قالت إيميلي من الفلبين: عشت في الإمارات نحو 10 سنوات، شعرت خلالها بالانتماء لهذا المكان المشرق من عالمنا، حيث جئت اليوم إلى القداس وأنا متوشحة بالعلم الإماراتي، تعبيراً عن الحب والتقدير الذي أشعر به تجاه القيادة الرشيدة في الدولة ومدى المشاعر التي لا أستطيع وصفها للتعبير عما قدمته من جهود ملموسة ومساعدات لمختلف دول العالم.

زوار من خارج الدولة

قال جوشي من الهند: جئت من المملكة العربية السعودية لحضور القداس التاريخي في أبوظبي، بهدف أن أكون جزءاً من اللحظة التاريخية التي لا يمكن أن أنساها في حياتي، نظراً لأنه لطالما تمنيت المشاركة في حضور قداس قداسة البابا فرنسيس الذي يؤكد دائماً أهمية التعايش السلمي والتسامح وروح الأخوة خلال وصاياه ومواعظه.

وقال خورخي من المكسيك: جئت من مملكة البحرين خصيصاً للمشاركة في القداس التاريخي، وإنجاح الحدث الذي يعكس تسامح دولة الإمارات وما تدعو له من تحقيق التعارف والتجمع والوحدة بين جميع البشر.

وأضاف: عشت سابقاً في الإمارات 5 سنوات لمست فيها عن قرب مفهوم التسامح، كما أعيش الآن أيضاً في بلد متسامح ومتعايش وهو البحرين، ونحن محظوظون بوجودنا في هذه المنطقة التي تدعو إلى ترسيخ التسامح بين الجميع من خلال مختلف المبادرات الداعية إلى إعلاء السلام ونبذ التعصب والتفرقة.

وقال ريتشارد من الفلبين: قدمت إلى الإمارات من البحرين بهدف المشاركة في قداس قداسة البابا الذي له الكثير من المعاني المعبرة عن التسامح والسلام والأمل بالغد الأفضل.

ترسيخ الأخوة

وقال سيرفر خيرالله من فلسطين: كل الشكر للإمارات على حفاوتها وجهودها التي حظيت بإشادة العالم من خلال الاستقبال التاريخي لقداسة البابا.

17 ألف شخص نقلتهم «دائرة أبوظبي» إلى القداس التاريخي

نقلت دائرة النقل أبوظبي نحو 17 ألف شخص على متن حافلات النقل العام، ووفرت ما لا يقل عن 700 مركبة أجرة في المواقع المخصصة خلف مدينة زايد الرياضية، ولمطار البطين 100 مركبة إلى جانب 7 مركبات لأصحاب الهمم وذلك لاستقبال القادمين إلى الإمارة لحضور القداس التاريخي الذي أقامه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وقامت دائرة النقل بخطوات عدة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية أثناء الفعاليات المصاحبة لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى إمارة أبوظبي لاسيما خلال إقامة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية وتنظيم قداس مفتوح في مدينة زايد الرياضية بحضور عشرات الآلاف من داخل الدولة وخارجها. يأتي ذلك في إطار مبادرات دائرة النقل التي تجسد قيّم التسامح والتعايش المشترك والانفتاح على حضارات الشعوب وترسيخ أسس السلام والمحبة فيما بينهم. ووفرت الدائرة فريق عمل مدرباً على قدر كبير من الكفاءة والمهنية، يضم عدداً من مفتشي الجودة ومشرفي تنظيم حركة مركبات الأجرة، إضافة إلى توجيه رسائل توعوية وإرشادية لسائقي المركبات باستخدام الطرق البديلة للوصول بسهولة وأمان إلى مكان الحدث.

وتولى فريق غرفة العمليات التابع لمركز إدارة الأنظمة الذكية ومراقبة وإدارة الحركة المرورية، إدارة حركة السير على الوجه الأمثل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات العلاقة لضمان نجاح الفعالية وتقليل التأثير على الحركة المرورية.