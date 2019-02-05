حمدان بن محمد يزور معرض ومؤتمر طب الأسنان

دبي (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، معرض ومؤتمر طب الأسنان اللذين يستضيفهما مركز دبي التجاري العالمي حتى مساء غد، بمشاركة 50 ألف طبيب أسنان في المؤتمر، ونحو 4 آلاف شركة وجهة متخصصة في تقنيات طب الأسنان في المعرض الذي افتتح صباح أمس.

وتجول سمو ولي عهد دبي، يرافقه معالي حميد بن محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لهيئة الصحة في دبي، وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري في أرجاء المعرض في دورته الثالثة والعشرين، واستمع سموه إلى شرح حول المشاركات المحلية والإقليمية والدولية في المؤتمر. والمعرض قدمه عبدالسلام المدني رئيس شركة إندكس المنظمة للحدثين، حيث أشار إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة في المشاركة والحضور بنسبة 15%، ما يعني زيادة في عدد الجهات المشاركة عن خمسين دولة بما فيها الإمارات.

ويعتبر المعرض «إيدك دبي» منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع صناعة طب الأسنان وممارسة هذه المهنة للتعرف إلى أحدث البحوث والحلول المبتكرة والأجهزة الطبية الحديثة.

وأبدى سمو ولي عهد دبي إعجابه بما شاهده من تقنيات حديثة ومتطورة طرأت على قطاع طب الأسنان، ورحب سموه بالعارضين والمشاركين في المعرض والمؤتمر، واعتبر هذين الحدثين المتلازمين والمتزامنين فرصة ذهبية لجميع ذوي الاختصاص من مؤسسات وطنية ومستشفيات، وأطباء أسنان من شباب الوطن للتعرف إلى آخر الابتكارات والبحوث والدراسات التي تعنى بتطوير هذا القطاع.

ودعا سموه أبناء وبنات الوطن العاملين في مهنة طب الأسنان، من فنيين ودارسين، وأطباء أن يستفيدوا من هذا الحدث، ويشاركوا فيه ويحتكوا مع الخبراء والباحثين وأصحاب الابتكارات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.