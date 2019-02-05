"تنفيذي الشارقة" يطلع على مشروع قانون "علوم وتكنولوجيا الفضاء"

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، أمس، في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة المالية المركزية، واستعرض وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية التقرير، والذي تضمن عدداً من النقاط المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية وآثارها، حيث أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على التقرير خلال مناقشته، ووجّه المجلس دائرة المالية المركزية بإجراء دراسة مستفيضة على المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وإعادة رفعها لاتخاذ اللازم بشأنها.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة، وقدم علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عرضاً مفصلاً حول المذكرة، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة في المذكرة، مثمناً جهود الهيئة في تطوير بيئة العمل، بما يضمن المصلحة العامة، ويحقق الاستدامة لكافة العمليات التجارية في المطار.

واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وناقش المجلس مواد مشروعي القانونين، ووجه أمانته العامة بتضمين الملاحظات الواردة من الأعضاء وإحالة مشروعي القانونيْـن إلى المجلس الاستشاري لاستكمال دورتهما التشريعية.

واطلع المجلس على بعض المراسيم الأميرية الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد 11 فبراير الجاري.