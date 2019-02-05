ولي عهد الفجيرة يستقبل وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

الفجيرة (وام) استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة، أمس، وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، الذي قدم للسلام على سموه.

واطلع سموه -خلال اللقاء- على برنامج «رحلة التواصل العربي» الذي تستضيفه جمعية رواد الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير الحالي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من خلال دعمه للمشاريع الخيرية والإنسانية، وأثنى سموه على ما يبذله الاتحاد من جهود في نشر الوعي المجتمعي.

وتقدم رئيس الوفد الدكتور أحمد ثاني الدوسري عضو اللجنة التنفيذية لرواد كشافة العرب وأمين عام رواد كشافة ومرشدات الإمارات بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه الدائم للمشاريع المجتمعية ودوره لإتاحة الفرص في إبراز الوجه السياحي لإمارة الفجيرة.

كما قدم الوفد -الذي يضم الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر والأردن ولبنان- لسموه مجموعة من الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

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