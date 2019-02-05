لطيفة بنت محمد: اهتمام القيادة الرشيدة بالبيئة حافز للإماراتيين

دبي (وام)

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، أن الرعاية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للبيئة وما يتبعها من جهود كبيرة ومتواصلة تشهدها الدولة في هذا المجال، مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، وحافز للجميع على المشاركة بأدوار حقيقية ذات أثر في حماية البيئة والحفاظ عليها وصون مواردها للأجيال القادمة. وبمناسبة احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم البيئة الوطني» في الرابع من فبراير من كل عام، قالت سموها إن الاهتمام بالبيئة وحماية مواردها رسالة يجب أن يشارك الجميع في الوفاء بها، معربة عن بالغ اعتزازها وفخرها بالدعم اللامحدود للبيئة وما تشهده دولة الإمارات من جهود للحفاظ عليها وحمايتها بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي كانت سبباً في تبوء دولة الإمارات صدارة الدول الداعمة والمعزّزة للحماية البيئية معززة جهود تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة إضافة إلى توفير فرص العمل غير المضرة بالبيئة في ضوء السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وتحقيق أسباب السعادة للجميع. كما أشادت سموها بالعناية الكبيرة التي تحيط بها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والوالدة أم الجود سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جهود الحماية والحفاظ البيئي في مختلف قوالبها وأشكالها، لاسيما على صعيد توعية المرأة بدورها المحوري في مجال الحفاظ البيئي وإسهامها في تربية النشء على احترام البيئة وحماية مواردها من الإهدار والتبديد. وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد «إننا في عام التسامح وفي غمرة الاحتفالات بيوم البيئة الوطني، نترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أطلق هذا اليوم قبل 22 عاماً ترسيخاً للأمن والأمان البيئي حفاظاً على استدامة الموارد».