افتتاح أعمال مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، أمس، أعمال مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل لعام 2019 الذي ينظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار، ضمن فعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار، ويستمر يومين بفندق روز وود بأبوظبي.

حضر الافتتاح اللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد كبير من الضباط من مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وأكد اللواء الخييلي، خلال افتتاح المؤتمر، أن قيادة الوطن حريصة على أن تبقى بلادنا نموذجاً يحتذى به للحداثة والتطوير عبر دعم مسيرة الابتكار التي باتت مطلباً أساسياً في العالم المعاصر.

وقال: إن مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي وترسيخ مفهوم بناء القدرات وتحفيز الأجيال لبذل المزيد من الجهود والعمل بطريقة مبتكرة.

بعد ذلك، بدأت جلسة العمل الأولى، وتم خلالها استعراض أوراق عمل، منها ورقة قدمها كريستوفر كوردي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المختصة في سويسرا بعنوان «التكنولوجيا الناشئة والشرطة المستقبلية». وتضمنت الورقة الثانية عرضاً دولياً حول أثر التكنولوجيا على المجتمع، قدمه فرانك بيكرز مدير الاستراتيجية الأمنية الشاملة في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية في هولندا.

وفي جلسة العمل الثانية، تم تقديم عرض دولي حول تمكين الابتكار من خلال الشرطة الذكية.