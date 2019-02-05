إطلاق "ممارسات من الإمارات" لبناء قدرات الكوادر الحكومية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الاستثمار في تمكين الإنسان هو أساس التنمية المستدامة المستقبلية، مشدداً على محورية التعاون البناء والمثمر بين الحكومات ومختلف القطاعات الاقتصادية والأكاديمية، لتنمية رأسمال بشري متمكن من مهارات المستقبل وقادر على مواكبة التغييرات المتلاحقة.

ويبحث «منتدى المهارات المتقدمة» الذي تنظمه القمة العالمية للحكومات للمرة الأولى ضمن أعمال دورتها السابعة التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الحالي، عدداً من المحاور التي تبرز أهمية وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة على مستوى العالم لتمكين الكوادر البشرية بمهارات متقدمة تضمن قدرتهم على مجاراة التغيرات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وتنامي استخدام الأتمتة والروبوتات، وحلول الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكان الإنسان، واختفاء العديد من الوظائف حول العالم.

كما يبحث منتدى المهارات المتقدمة آليات تمكين حكومات المستقبل من وضع سياسات واستراتيجيات فاعلة لتطوير المهارات.

وأطلق «برنامج قيادات حكومة الإمارات» مبادرة «ممارسات من الإمارات»، الهادفة إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية وتعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر التي يوفرها لمنتسبيه وخريجيه، من خلال اطلاعهم على التجارب المتميزة لمؤسسات رائدة على المستوى الوطني، وتعريفهم بأفضل الممارسات الناجحة التي تطبقها، لدعم مسيرة الابتكار وتطوير الأداء واستشراف المستقبل ومواكبة تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتشارك جمهورية الصين الشعبية بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وانج زيجانج المبعوث الخاص للرئيس الصيني وزير العلوم والتقنية، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.