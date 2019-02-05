"تنمية المجتمع" تطلع "الهلال الأحمر" على برامج دعم الأسر المواطنة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت دائرة تنمية المجتمع هيئة الهلال الأحمر على مبادراتها ضمن محور تنمية المجتمع في «غداً 21»، والمتمثلة ببرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الذي يقدم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، إضافة إلى مبادرة «معاً» التي ستعمل على ترسيخ مفاهيم المشاركة والمساهمة الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مقر الدائرة بأبوظبي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره المهندس حمد الظاهري مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية، التعريف باستراتيجية دائرة تنمية المجتمع ورؤيتها، والدور المحوري الذي تلعبه لتحقيق رؤيتها، المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، وذلك عبر مختلف المبادرات والبرامج التي ستنفذها بالتعاون مع الشركاء.

وأكّد معالي الدكتور مغير الخييلي الدور الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية؛ وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، حيث أضحت «الهيئة» نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني.

وأشاد الخييلي بالمكانة التي بلغتها «الهيئة»، من خلال مختلف المشاريع التنموية التي تنفذها في مجالات التنمية المجتمعية وغيرها، وتعكس الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً وعالمياً.

كما ثمن معاليه الدور الرائد لـ «الهيئة» في ترسيخ أهمية العمل التطوعي لدى الأفراد.