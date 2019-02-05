عمار النعيمي: تمكين الشباب إرث راسخ في نهج الإمارات وقيادتها

عجمان (الاتحاد) أكد سمو الشيخ عمار النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن تمكين الشباب هو إرث راسخ في نهج دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع هو استمرار لمسيرة التنمية ودعم لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقال سموه، بمناسبة الإعلان عن تشكيل الدورة الثالثة من مجلس عجمان للشباب: إن الشباب هم الثروة الأهم، حيث تعتبر طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة المحرك الرئيس للحفاظ على المنجزات وصون المكتسبات، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم بثبات نحو مستقبل تكون فيه دولتنا الأفضل على مستوى العالم. وأوضح سموه، أن مجلس عجمان للشباب يشكل حلقة وصل أساسية ومهمة تمكننا من معرفة احتياجات هذه الفئة، وإشراكها في وضع أفضل المبادرات . وعبّرت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب عن سعادتها بمستوى المتقدمين للمنافسة على عضوية مجلس عجمان للشباب.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان أعلنا عن تشكيل مجلس عجمان للشباب، والذي يتكون من 7 أعضاء هم: مروان العوضي، وميثاء البلوشي، وحمد البلوشي، وعائشة العوضي، ومحمد الشامسي، ومروان الشحي، وعائشة الحوسني.

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