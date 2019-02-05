خليفة بن طحنون يستقبل بدر بن عبدالمحسن في واحة الكرامة

أبوظبي (وام) استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، بواحة الكرامة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز شعراء الجزيرة العربية، ورائد الحداثة الشعرية فيها، يرافقه الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن آل سعود، وعبد المحسن بن بدر بن عبد المحسن آل سعود، وخالد الفهيم. وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية والودية مع الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي تجول في أروقة ومرافق واحة الكرامة، مبدياً إعجابه بالفن المعماري والمعاني والقيم الراسخة التي يقوم عليها هذا الصرح الشامخ.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير بدر بن عبدالمحسن شاعر معروف على الساحتين السعودية والعربية، وله مجهوداته الكبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي للمملكة والعالم العربي، وتغنى بكلماته الكثير من عمالقة الطرب العربي الأصيل.

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