حميد النعيمي: المستقبل يصنعه المبدعون

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة، تحرص دائماً على دعم فروع التعليم كافة، خاصة التعليم العالي، وتسعى جاهدة لرعاية الطلاب، وإتاحة فرصة التدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لتحقيق أعلى مستوى من التعليم العالي لأبنائها.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، فعاليات النسخة السابعة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب «AETEX2019».

وتشارك في فعاليات المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان لمدة ثلاثة أيام بمركز الإمارات للضيافة في عجمان، أكثر من 40 مؤسسة محلية ودولية تعليمية وجامعات وكليات ومدارس. وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن الإمارات نهضت في جميع القطاعات ومختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم والتدريب، واحتلت الصفوف الأولى مع أرقى دول العالم في هذا المجال»، مشيراً إلى أن المستقبل يصنعه المتعلمون المؤهلون والمبدعون للانطلاق في رحاب التطور والتقدم والرقي، وتشييد دولة تزدهر بنور العلم. وحث سموه الشباب على التزود بمعارف العصر والتعرف إلى الثقافات الأخرى، واكتساب المهارات الضرورية، والاستفادة من الإمكانات الراهنة المتاحة للتعلم المستمر والتدريب. ‎وكانت مراسم افتتاح المعرض قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان لمركز قاعة الإمارات للضيافة، حيث قام سموه بجولة تفقدية رافقه فيها عدد من الشيوخ، في أرجاء المعرض. ‎حضر مراسم افتتاح المعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفا، المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطه، مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة.‎