"الاتحاد" تنشر "بوستر" عن "وثيقة الأخوة الإنسانية"

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت صحيفة «الاتحاد» في عددها أمس نص «وثيقة الأخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، والتي تعد أهم وثيقة تصدر في العصر الحديث، تصدر من أبوظبي عاصمة التسامح العالمي، وسيخلدها التاريخ، والتي وقع عليها أكبر قيادتين دينيتين في العالم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وشهد التوقيع التاريخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولاقت الوثيقة، التي نشرتها «الاتحاد» عبر «بوستر» منفصل، صدىً عالمياً من كافة الأوساط السياسية والروحية على مستوى العالم، وسيكون لها أثرها الإنساني الذي تجني ثماره الأجيال القادمة، حيث تضمنت التأكيد على مبدأ الأخوة الإنسانية وأن الله خلق الناس كلهم متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعوته لخلقه للتعامل كإخوة من أجل إعمار الأرض ونشر قيم الخير والمحبة والسلام.

وجاء في الوثيقة، إعلان الأزهر الشريف ومن حوله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، والكنيسة الكاثوليكية ومن حولها الكاثوليك من الشرق والغرب، تبني ثقافة الحوار درباً والتعاون المشترك سبيلاً، والتعارف المتبادل نهجاً وطريقاً.

وبينت الوثيقة الثوابت التي بنيت عليها وتشمل مواجهة الإرهاب وحرية الاعتقاد، وقيم السلام، وثقافة التسامح، وحماية دور العبادة، ونشر الأخلاق ومفهوم المواطنة، وعلاقة الشرق والغرب، وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وحماية الفئات الضعيفة.