طقس اليوم غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحاً، ويكون مغبراً أحيانا شرقاً، وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة على المرتفعات والمناطق المجاورة، ورطباً في صباح الغد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، ومحملة بالغبار أحياناً، وحركة الرياح شمالية شرقية 20 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س أحيانا خاصة على البحر.

الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والمد الثاني عند الساعة 2:59 والجزر الأول عند الساعة 20:22 والجزر الثاني عند الساعة 7:40 .

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