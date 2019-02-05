البابا فرنسيس يشيد بحداثة الإمارات واحتضانها لشعوب العالم

أشاد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، خلال رحلة العودة إلى روما بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبلاد، بحداثة الإمارات واحتضانها لشعوب العالم، حيث قال إن: "الإمارات بلد حديث ويستقبل شعوباً كثيرة".

كما أشاد قداسة البابا فرنسيس بتوقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف البابا فرانسيس: "وثيقة الأخوة الإنسانية ولدت من الإيمان بأن الله رب الجميع ورب السلام والذي يدين كل تدمير وكل إرهاب"، وأكد أن "وثيقة الأخوة الإنسانية أعدت بعد جهد كبير وتفكير طويل مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب"

وفيما يتعلق بلقائه بمجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة شيخ الأزهر، في أبوظبي قال البابا فرنسيس: "لقائي مع مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي كان عميقاً ويعبر عن انفتاح الإمارات على الحوار الإقليمي والعالمي الديني".

وغادر قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية البلاد اليوم في ختام زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.