فيديو.. البابا فرنسيس يترأس "القداس التاريخي" في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي

وصل بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، إلى مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، حيث سيقيم قداسا تاريخيا بعد أن كان قد وقع أمس الاثنين مع شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، أحمد الطيب، وثيقة تاريخية.

وحيا البابا مطولا المصلين الذين يرفعون أعلام الفاتيكان لدى وصوله في سيارة مكشوفة إلى استاد مدينة زايد الرياضية، فيما قدر المنظمون عدد الحاضرين بـ170 ألف شخص داخل الملعب وخارجه.

ويمثل القداس البابوي أكبر تجمع في دولة الإمارات حيث تحتضن المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص إضافة إلى وجود خطط لاستيعاب كل الحضور في حال زيادة العدد.