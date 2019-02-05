ميدكير توفر خدمات طب الطيران المخصصة في الإمارات

أعلنت مستشفيات وعيادات ميدكير، قسم الرعاية الصحية المتميز في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، عن تقديم خدمات طب الطيران للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق أعلى اللمواصفات العالمية المعتمدة.



وفي إطار تعليقها على هذه المبادرة، قالت شاغوفتا زيا، المتخصصة في مجال طب الطيران والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني: " يتحمّل العاملون في مجال الطيران، من الطيارين إلى طاقم الطائرة ومراقبي الحركة الجوية ، مسؤولية الآلاف من الأرواح طوال حياتهم المهنية ويخضعون للفحوص الطبية للتأكد من أنهم في أعلى مستويات اللياقة الصحية"

وأضافت : "بالنسبة لسوق عالمية في مجال الطيران مثل الإمارات العربية المتحدة، فإن هناك دائماً حاجة ماسة إلى إصدار شهادات طبية للموظفين تؤكد أهليتهم للطيران".

يمتلك مركز ميد كير الطبي جميرا ، طبيب عام معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) لديه صلاحية إجراء فحوصات طبية سنوية وإصدار شهادات طبية إذا كان المتقدمون يستوفون الشروط التنظيمية التي تسمح لهم بالطيران. الدكتورة شاغوفتا زيا طبيبة معتمدة لإجراء فحوصات طبية للطيران وفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها في الدولة، بالإضافة وجود فريق متخصص على دراية تامة بالضغوط التي يواجهها موظفو الخطوط الجوية ويقومون بإجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة بمهنية عالية وكفاءة عالية بإدارة الوقت.