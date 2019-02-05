أقام السيد/ عبدالله سالم أحمد الظنحاني حفل عشاء بقاعة المدينة في دبا الفجيرة احتفالاً بعقد قران ابنه زايد على كريمة السيد/ جمعة محمد علي الظنحاني حضره حشد من المسؤولين والأعيان والأقرباء والأصدقاء.

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