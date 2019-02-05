محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ43 من الضباط المرشحين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين

رعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" احتفال القوات المسلحة لتخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.

حضر الاحتفال الذي أقيم صباح اليوم إلى جانب سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرع القوات المسلحة وعدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة.

كما حضر الاحتفال عدد من الملحقيين العسكريين من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدول إلى جانب أولياء ذوي الخريجين.

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