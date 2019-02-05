الامارات | حاكم الشارقة يزور كلية الزراعة بجامعة القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يزور كلية الزراعة بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس " الإثنين " كلية الزراعة بجامعة القاهرة وذلك ضمن إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الكلية الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو أحمد مصطفى عميد كلية الزراعة بالجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالكلية.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة - خلال زيارته لكلية الزراعة بجامعة القاهرة - جانبا من اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري للكلية والذي يضم رؤساء الأقسام وعددا من رجال أعمال القطاع الزراعي وتم فيه استعراض الخطة التطويرية المستقبلية للكلية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير تناول أهم اسهامات صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم برامج وأنشطة جامعة القاهرة بشكل عام وكلية الزراعة على وجه الخصوص.

وتجول سموه في المعرض الذي أقيم خصيصا لهذه الزيارة وتم فيه عرض إنجازات كلية الزراعة من منتجات الدواجن والألبان والزراعة وأهم مشاريع التخرج التي نالت عليها الكلية براءات اختراع فضلا عن احتواء المعرض على ركن خاص بشهادات الاعتراف الأكاديمية للعديد من برامجها وأنشطتها.

وبهذه المناسبة .. تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإلقاء كلمة استرجع فيها أمام الحضور ذكريات فترة دراسته في كلية الزراعة التي وصفها بأهم مراحل سنوات عمره وأجملها، سارداً العديد من المواقف والحكايا والطرائف التي استقى منها الدروس العلمية والحياتية .. مشيداً بالدور الكبير لمعلميه في كلية الزراعة وبفضلهم من بعد الله على ما ناله من معرفة وعلم، وأكد دعمه لأي مشاريع من شأنها تطوير مخرجات التعليم في الكلية.

من جانبه قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة : إن صاحب السمو حاكم الشارقة ابن بار لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، لا يحمل الجنسية المصرية في جواز سفره ولكن يحملها في قلبه .

وأضاف في كلمة له : " لقد أعطى حاكم الشارقة لمصر الكثير، وله أياد بيضاء ومبادرات وإسهامات في شتى أرجاء الأرض اختص مصر بالكثير منها وكان لجامعة القاهرة وكلية الزراعة نصيب الأسد ".

وقال عميد كلية الزراعة : " لربما ما لا تعرفونه عن هذا الرجل أنه قد ساعد المئات من الطلبة على مواصلة الدراسة بالكلية واجتياز العقبات، وعلى الرغم من أعبائه الكثيرة فهو متابع دائما للكلية ويدعم خطط التحديث والتطوير ".

وأضاف : " عرضت أمام سموه باسم الكلية ملامح الخطة المستقبلية في التطوير وأبدى استعداده التام في دعم الخطة، فكلمات الشكر والعرفان لا تفيه حقه ولكن حبه سكن قلوبنا جميعا" .

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته لكلية الزراعة كل من سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحث العلمي.