افتتاح شارع لربط المناطق السكنية بالطريق الدائري

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شرعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة في تنفيذ شارع جديد يربط منطقة شمل ووادي حقيل بالطريق الدائري، وذلك لتسهيل تنقل السكان الذين كانوا يضطرون لقطع مسافات طويلة للتوجه للجهة المقابلة من الطريق الذي فصل بين بعض المناطق السكنية والمزارع الخاصة بالأهالي في المنطقة. وأوضح المهندس أحمد السيد، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن هذا الطريق المهم يخدم العديد من الأهالي وسكان منطقة شمل ووادي حقيل، مشيراً إلى أن الطريق الدائري أحدث سيولة كبيرة في الحركة المرورية في رأس الخيمة وفي منطقة شمل، ونظراً لارتفاع منسوب الشعبية مقارنة بنفق الشارع، والذي يصل إلى 8 أمتار، جعل هناك صعوبة في الوصول لنفق الشارع والعبور إلى الجهة الأخرى.

وأضاف: كان هناك تحد هندسي كبير نظراً لارتفاع المنسوب وتم تكوين فريق هندسي بالتنسيق مع البلدية والوزارة وتم تقديم تصميم جديد للطريق لربط الشعبية بالطريق العام، لافتاً إلى أن الأهالي كانوا يضطرون لقطع مسافة طويلة للوصول للشعبية، وكان البعض يضطر للسير حتى طريق الرمس النخيل أو نفق الفحلين للوصول للشعبية والمناطق الأخرى.

وتابع: الطريق الجديد سيقلل من الحوادث المرورية على الطريق الدائري بعد تنفيذ مخرج ومدخل نظامي للشعبية ولوادي حقيل، لافتاً إلى أن الطريق سيكون جاهزاً قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم استكمال بعض الأعمال الخاصة بالطريق مثل الجدار الاستنادي، وذلك عقب افتتاحه أمام حركة السير، مشيراً إلى أن الأعمال التكميلية للمشروع لن تعيق حركة السير.