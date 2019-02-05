شخبوط بن نهيان: علاقات البلدين نموذج متفرد

دبي (وام)

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان, سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، متانة العلاقات الإماراتية السعودية، وأهمية تعزيزها، حيث تشكل هذه العلاقة حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وهي نتاج جهود وتوافق وعلاقات صلبة يحكمها التاريخ والجوار والدين واللغة والعادات والمصير المشترك وثقها المؤسس زايد، طيب الله ثراه، وعززتها قيادات البلدين.

جاء ذلك، خلال أعمال الملتقى الإماراتي السعودي الذي يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم منذ 31 يناير المنصرم واختتمت فعالياته أمس، تحت شعار «انطلاقة نحو المستقبل» في دبي فيستيفال آرينا، بمشاركة قيادات تربوية ومختصين من كلا الطرفين لتعزيز الرؤى والطرح التربوي النير وتوثيق البيئات التعليمية المشتركة بمزيد من وجهات الرأي السديدة.

شارك في جلسات الملتقى، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سعود المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وخالد اليحيا أستاذ الفيزياء والعلوم والمستشار في الإدارة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. حضر الملتقى، معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وقيادات التربية، وعدد من المسؤولين وجمع من الطلبة والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي، فيما أدار جلسات الملتقى الدكتورة آمنة الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم.

وفي مستهل الجلسة الرئيسة للملتقى، تقدم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالشكر الجزيل لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم على حرصه لعقد هذا الملتقى الذي يأتي لتعزيز أطر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، ويسهم في تقريب وجهات النظر وتسليط الضوء على الاهتمامات المشتركة.

وقال: إن المملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة لدى الشعب الإماراتي، حيث تجمعنا الأخوة المتجذرة، والتي حرص الراحل الكبير المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - على تدعيمها والعمل مع قيادات المملكة العربية السعودية لبناء أركانها الصلبة والمستدامة.

ووجه الشيخ شخبوط بن نهيان، كلمة للطلبة أكد فيها أهمية أن يدركوا حجم الطموحات وأولوية بلادهم وموقعها الريادي والعمل على المحافظة عليها، وجعل قيم وموروث الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله نبراساً في علاقاتهم وتعاملاتهم، مؤكداً أن الطلبة هم الذين سيحملون لواء التقدم والقيادة.

كما أكد أن العلاقات الإماراتية السعودية عميقة ومتجذرة ولا تقتصر على جوانب تخص الطرفين فقط، بل هي ممتدة إلى ما فيه خير المنطقة، حيث يسعى البلدان إلى ترسيخ أطر السلام والنماء إقليمياً وعالمياً.

وقال معالي حسين الحمادي، إن التعليم يحتل حيزاً كبيراً من الاهتمام بين دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية في ظل علاقة أخوية قل لها نظير، حيث نتقاسم التطلعات والرؤى، وتدور حول الاهتمام بالمورد البشري، من خلال إضفاء تعليم نوعي يحقق لنا مخرجات بجودة عالية.