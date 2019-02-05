الشريفي يفتتح «ابتكارات» شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، معرض ابتكارات شرطة أبوظبي، الذي أقيم في مجمع الإدارات بتنظيم إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2019.

وأشار إلى أن التقنيات المعروضة تعكس المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في بلوغ مستهدفاتها الرئيسة لمئويتها 2057، وتكرّس رؤيتها في تسخير المشاريع الذكية لخدمة وسعادة المجتمع.

ورافق الشريفي خلال الجولة، اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، واللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، وعدد من مديري المديريات والإدارات في شرطة أبوظبي.

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