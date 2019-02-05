6 مشروعات لتعزيز السلامة المرورية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، أنها تدرس مجموعة من المشاريع تمهيداً لتنفيذها خلال العام الحالي في مجال تحقيق السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث، وزيادة كفاءة الحركة المرورية. وطرحت البلدية خلال فعالية «وطن الابتكار» التي تنظمها حتى 9 فبراير الحالي، ست مبادرات مازالت قيد الدراسة والتشغيل والتقييم وتتمثل في مشروعات التحول الذكي للسرعات، لوحات تنبيهية للمشاة، الرصيف الذكي، عبور المشاة الذكي، المطاط والرصف الأسفلتي، وإعادة تدوير طبقات الرصف عند إعادة تأهيل الطرق القديمة.

وقالت البلدية: إن مشروع التحول الذكي للسرعات، يهدف إلى تحويلها بطريقة ذكية مرتبطة بتدفق أحجام الحركة المرورية أو ظروف الطريق مثل «الحوادث»، حيث تتم آلية عمل هذا النظام من خلال استشعار الحركة المرورية على طول الطريق عن طريق جمع سرعات المركبات، ومعلومات الازدحام ومعدلات تدفق الحركة، ويتم نقل هذه المعلومات إلى مركز الحركة وتحليلها عن طريق النظام، وتقليل السرعة تدريجياً، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض تدريجي من تدفق حركة المرور إلى المنطقة المزدحمة.

ومن النتائج المتوقعة لهذا المشروع الابتكاري تقليل عدد الحوادث وزيادة كفاءة الحركة المرورية للطريق، وتخفيض الازدحامات، والتحول الذكي لتغير السرعات في مناطق الازدحامات المرورية والمدارس، وتحسين البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو.

ومن ضمن المشاريع التي تدرس البلدية تنفيذها لوحات تنبيهية للمشاة، بتركيب لوحات تحذيرية وتنبيهية لمستخدمي معابر المشاة بهدف توفير العبور الآمن للمشاة، والحد من وتيرة حوادث المشاة، ورفع كفاءة لوحات عبور المشاة في الفترات الليلية، وفي الأحوال الجوية المتقلبة، وتتم هذه الآلية من خلال توفير لون مختلف للوحات التحذيرية يعمل على جذب انتباه السائقين لوجود معابر المشاة.

وتدرس البلدية تنفيذ مشروع الرصيف الذكي الذي يهدف إلى استغلال أصول البلدية من خلال استخدام الرصيف لبث الرسائل التوعوية والإرشادية، كما يطرح قسم السلامة المرورية مشروع «عبور المشاة الذكي»، ويهدف إلى توفير وسائل ذكية مختلفة ترفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وتحد من وقوع الحوادث الجسيمة.