40 مشروعاً في «شهر الابتكار» ببلدية العين

العين (الاتحاد) افتتح الدكتور مطر النعيمي، مدير عام بلدية مدينة العين صباح أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في بلدية مدينة العين، والتي تتواصل إلى 6 فبراير، وشهدت الفعاليات طرح أكثر من 40 مشروعاً ومشاركة لطلاب المدارس والجامعات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمدينة، لتعكس هذه المناسبة الاهتمام المتنامي من كل شرائح المجتمع بالإبداع و الابتكار.

واستعرض المشاركون خلال الفعالية مجموعة متنوعة من الابتكارات، كالروبوتات الذكية والخرائط المبتكرة، بالإضافة إلى مسابقة صناع المستقبل، والتي شكلت ميداناً يتنافس فيه جيل جديد من المبدعين، ومجلس رواد الابتكار الذي عقد مجموعة من ورش العصف الذهني ، ومدن المستقبل التي شكلها فكر الأجيال الجديدة من خلال رؤية الأطفال في رسم خريطة مدينة العين 2030 .

وتضمنت فعالية «صوت الابتكار» تجارب متنوعة لمتحدثين محليين ودوليين، حيث تحدثت الدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار بجامعة الإمارات العربية المتحدة حول إيجاد قواعد جديدة ومبتكرة في تطبيقات مبادئ التمدن لتعزيز التواصل والابتكار بين أفراد المجتمع.

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