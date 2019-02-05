الامارات | شرطة دبي تسجل 66 حادثاً مرورياً خلال 3 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل 66 حادثاً مرورياً خلال 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العميد سيف المزروعي: تجنب السرعات والالتزام بالقوانين يحافظان على سلامة مستخدمي الطريق.

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 66 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة حتى التاسعة من صباح أمس، نتيجة الأجواء الماطرة.

وحث مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، السائقين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرق، نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعياً السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة، مطالباً مستخدمي الطريق بالتعاون مع الشرطة للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأجواء.

وأوضح أن تجنب السرعات والالتزام بقوانين المرورية يسهمان في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويجنبان السائقين مخاطر الحوادث المرورية، محذراً من الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأشار المزروعي إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في هذه الأجواء تكون خطرة نتيجة لهبوط مستوى الرؤية لدى السائقين، خصوصاً إذا كانت القيادة بسرعة وتهور، مؤكداً أن «مرور دبي» ستتخذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في تكثيف الدوريات، والإشراف على حركة السير والمرور بشكل مستمر لمتابعة حركة المركبات، خصوصاً على الطرق الخارجية، وكذلك التدخل السريع في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مواصلة دورها المحوري في توعية السائقين ومستخدمي الطريق عبر وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للعمليات بالإنابة، العميد المهندس الدكتور خالد المري، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي تلقت 1812 مكالمة هاتفية وسجلت 66 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة حتى التاسعة من صباح أمس، بسبب الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن عدم تسجيل أي حوادث جسيمة أو إصابات.

ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتفادي انزلاق المركبات بفعل الأمطار التي تتساقط على معظم إمارات الدولة، وخفض السرعات، وتجنّب الضغط الفجائي على المكابح لتفادي انزلاقها، والقيادة بتأنٍ على الطرقات وفي الأنفاق أثناء تقلبات الطقس، وحذر من استخدام الإشارات الضوئية الرباعية إلا في حال التوقف التام، داعياً إلى استخدام أضواء المصابيح المنخفضة.