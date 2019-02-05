الامارات | مع «حبــوبة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، صورة لسموه مع الناقة «حبوبة»، خلال مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي أقيم أخيراً في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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