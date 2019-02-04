"شركة التوريد والخدمات الفنية" تعزز الابتكار في سلاسل التبريد مع محفظة متكاملة من الحلول المستدامة

كشفت "شركة التوريد والخدمات الفنية" (TSSC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد وتصنيع مواد وأنظمة البناء في الشرق الأوسط، العضو في "مجموعة هاروال" (Harwal Group) والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيساً لها، عن الزخم القوي الذي تشهده أحدث تقنياتها المبتكرة والموجهة لقطاع سلاسل التبريد، لدورها المحوري في تلبية الطلب المتنامي إقليمياً على حلول معززة لكفاءة الطاقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وأعلى المعايير البيئية.

وأوضحت الشركة بأنّ محفظتها الجديدة المصممة خصيصاً لتعزيز أداء أنظمة سلاسل التبريد تشمل العديد من التقنيات المبتكرة، وعلى رأسها تقنية الطاقة الشمسية للشاحنات المبردة و"نظم لوحة الانصهار" وتكنولوجيا "الاتصال عن بعد" (Telematics).

وقال ميرو دونابيديان، مدير عام مخازن التبريد والشاحنات المبردة في "شركة التوريد والخدمات الفنية": "نواصل الاستفادة من المقومات التنافسية لشركتنا وعلى رأسها الخبرة الواسعة والممتدة على مدى خمسة عقود من الزمن في مجال تصنيع الألواح المعزولة لمخازن التبريد وهياكل الشاحنات المبردة، والسمعة المرموقة في بناء نظم إدارة الجودة المطابقة لأعلى المعايير الدولية. وتنتج الشركة حالياً 1,5 مليون متر مربع سنوياً من الألواح المعزولة لمخازن التخزين الباردة لتلبية طلباتها السنوية البالغ عددها 1800 شاحنة صغيرة وشاحنات مبردة. ونمضي قدماً اليوم في مساعينا الرامية إلى الاستثمار في المبادرات الخضراء التي تتماشى مع التزامنا بترسيخ مفاهيم الهندسة المستدامة على صعيد التصميم والإنتاج، بما في ذلك تحسين عملياتنا التشغيلية وفقاً لمعايير نظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015". ومن موقعها الريادي ضمن قطاع سلسلة التبريد إقليمياً، تمتلك شركتنا حصة سوقية تبلغ 40% فيما يتعلق بمخازن التبريد و35% فيما يتعلق بالشاحنات المبردة، في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير منتجات العزل المبتكرة ذات الصلة بالتخزين البارد وأنظمة تبريد المركبات. وتكلّلت الجهود الحثيثة والقدرات التصنيعية العالية بنجاح "شركة التوريد والخدمات الفنية" في بناء أكبر مشروع مخازن تبريد في العالم، وذلك في مكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية بمساحة إجمالية تبلغ 1,6 مليون قدم مربع ".

وتعتبر "شركة التوريد والخدمات الفنية" المُصنّع الوحيد إقليمياً الذي يضمن تزويد نظم لوحة "كاملوك" (Camlock) الكهربائية المقاومة للحرائق، والتي تتوافق مع معايير التصنيف المعتمدة لأداء الحرائق (4880) الصادرة عن شركة "إف.إم أبروفالز" (FM Approvals)، الشركة الدولية الرائدة في تقديم خدمات الاختبار والاعتماد لأطراف ثالثة.

ومن جانبه، قال نور شاوي، مدير قسم الشاحنات المبردة في "شركة التوريد والخدمات الفنية": "ندرك تماماً طبيعة التحديات التي تواجه صناعة الأغذية والمشروبات فيما يتعلق بنقل وتوزيع السلع ضمن الأسواق، لا سيّما تذبذب درجة الحرارة والصيانة المكلفة والاستهلاك العالي للوقود وعدم الكفاءة في تسليم وتوصيل المنتجات. وهنا تبرز أهمية الابتكار في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة هذه التحديات، ما يسهم بدوره في تخفيض التكاليف وتحقيق إيرادات وعوائد عالية. وباتت أعداد متزايدة من العملاء ضمن قطاع سلسلة التبريد تدرك أهمية الالتزام بعمليات التقييس والامتثال البيئي والقيمة العالية التي توفرها شركتنا عبر اتباع سلسلة عمليات صارمة من اختبارات الجودة، بما يضمن الحفاظ على درجات الحرارة دون المساس بالبيئة. ونقوم باختبار منتجاتنا من جميع الأنواع والأحجام لضمان التأكد من كفاءتها وقدرتها على نقل البضائع الجافة والمواد سريعة التلف مثل منتجات الألبان والدواجن واللحوم والفواكه والعصائر وغيرها، دون تسجيل أي أعطال."

وتوفر وحدة التبريد العاملة بالطاقة الشمسية من "شركة التوريد والخدمات الفنية" العديد من الفوائد التي تشمل مستويات أقل من استهلاك الطاقة والتلوث السمعي مع الحد من انبعاثات عوادم الديزل وتقليل الاعتماد على محركات الشاحنات للحفاظ على التبريد في حالات إطفاء الشاحنة. وبالمقابل، يضمن "نظام لوحة الانصهار" المبتكر الحفاظ على درجة الحرارة المثالية داخل مخازن التبريد أو الشاحنات المبردة لفترات طويلة، حتى بعد فصل الوحدة عن مصدر التيار الكهربائي.

وتعمل الشركة على خلق قيمة مضافة لعملائها الذين يستخدمون "تكنولوجيا الاتصال عن بعد"، والتي تعتبر التقنية الأحدث والأكثر تطوراً في مجال المراقبة والتتبع عن بعد للحالة العامة للشاحنات المبردة أثناء عمليات النقل.

وبدوره، أردف حارس أسامة، مدير عام خدمات التبريد الكهروميكانيكية، بالقول: "تواصل "شركة التوريد والخدمات الفنية"، وبفضل معرفتها المعمقة وخبرتها الواسعة في تطوير أنظمة التبريد، ترسيخ حضورها القوي كشركة رائدة في تقديم حلول عالمية المستوى لإنشاء أنظمة تخزين مزودة بميزة التحكم بدرجة الحرارة ومحطات معالجة باستخدام المبردات الطبيعية المرخصة عالمياً؛ مثل "إن.إتش3" (NH3) و"إتش2أو" (H2O) و"زيرو أو.دي.بيه" (zero ODP) والمبردات ذات المستوى المنخفض من "احتمالية الاحترار العالمي" (GWP)، ما يساعد في الحد من تلوث الهواء دعماً للجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة مع ضمان تمكين العملاء من تحقيق أعلى مستوى ممكن من "العائد على استثمار" (ROI) بالنظر إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة."

وتُوّج الأداء العالي لـ "شركة التوريد والخدمات الفنية" في منطقة الشرق الأوسط بالحصول على العديد من الجوائز المرموقة، بما فيها "جائزة التحكم في المناخ - أفضل مصنع للعام " (Climate Control Award - Manufacturer of the Year)) لعامي 2014 و2017، و"جوائز الشرق الأوسط وافريقيا لأفضل شركة عزل - أسواق الشرق الأوسط"، و"جائزة أفضل أداء لمصنع عزل حراري - مختبر دبي المركزي".