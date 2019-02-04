الشيخ سالم بن سلطان القاسمي يفتتح "سيتي ماكس رأس الخيمة"

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، فندق سيتي ماكس أول فنايضيف 204 غرفة جديدة لقطاع السياحة في الإمارة، بمنطقة النخيل التي تعتبر من أكثر مناطق الجذب الاقتصادي ودق مجموعة سيتي ماكس في رأس الخيمة، من فئة 3 نجوم، والذي السياحي بالإمارة، بحضور الشيخ مايد بن سلطان القاسمي، وعلي شريف الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق "سيتي ماكس".

وأكد القاسمي أن القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة يشهد نمواً متزايداً ورؤية مستقبلية تنطلق من الخطط الحكومية التي تستهدف استقطاب 3 ملايين زائر بحلول 2025، مشيراً إلى أن التنوع في فئات الفنادق الجديد ذات القيمة الاقتصادية يخدم القطاع السياحية وفئة رجال الأعمال إلى جانب السياحة في رأس الخيمة التي باتت واحدة من أسرع وجهات العطلات نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النشاط السياحي الذي تشهده رأس الخيمة ساهم في زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة عبر مطار رأس الخيمة الدولي وخاصة من الوجهات الأوروبية، ضمن استراتيجية بناء شبكتنا المتنامية من المسارات والوجهات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال علي شريف ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق ’سيتي ماكس‘: " قطاع سفر الفئة المتوسطة في ازدياد متطرد ، مما يضعنا في وضع جيد للغاية حيث أن الطلب في الأمارات كبير جدا على هذا النوع من الفنادق . نحن في غاية السرور بدخول علامتنا سوق رأس الخيمة عبر افتتاح أول فنادق ’سيتي ماكس‘ في الأمارة", كما نعد الزوار بتجرب مميزة حيث القيمة سيحصلون على الكثير مقابل ما ينفقون .

ويضم فندق الثلاث نجوم 204 غرف تتضمن غرفاً عائليةً متصلة وأسرّة من قياس كوين وغرفاً يسهل الوصول إليها من قبل الضيوف الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. وتتمتع كلّ غرفة بإطلالة ساحرة إمّا على الخور أو على الجبل، بالإضافة إلى اتصال مجاني بشبكة الإنترنت اللاسلكي WI-FI وشاشة تلفاز LCD وثلاجة صغيرة. كما يضم الفندق مرافق أخرى من بينها حوض سباحة على السطح ونادٍ للياقة البدنية وشاطئ خاص بالقرب من الفندق.

ويقع الفندق في منطقة النخيل بالقرب من الخور، وهو على مقربة من أكبر مراكز التسوق مثل ’النعيم‘ و’المنار‘ وأسواق رأس الخيمة، بالإضافة إلى جبل جيس الشهير. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالوجهات المحلية الرائعة التي تتضمن نادي ’تاور لينكس‘ للجولف وحديقة ’آيسلاند‘ المائية ونادي الطيران ونادي الرماية والجزيرة الحمراء، ما يجعل ’سيتي ماكس رأس الخيمة‘ الوجهة المثالية لقضاء إجازة محلية رائعة