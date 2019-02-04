سيف بن زايد يؤكد الحرص على توفير بيئة إنترنت آمنة

أبوظبي (الاتحاد) أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحرص على توفير بيئة إنترنت آمنة، وقال إن الإمارات برؤية قيادتها، تحث الخطى ساعية نحو تعزيز نجاحاتها المستمرة في كافة المجالات وتعزيز موقعها الريادي بين دول العالم المتقدم. و أضاف سموه، بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للإنترنت الآمن: إننا في هذا العام الذي انطلق بشعار التسامح، بتوجيه من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نمضي في مسيرة خيرة شعارها القيم الإنسانية والحرص على سعادة البشرية ونشر مفاهيم الاعتدال والتعايش المشترك والوسطية وحب الآخرين والعمل فقط لما هو خير بني البشر.

وقال سموه «ولنا في الإمارات القدوة الحسنة ممثلة بمبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلك المبادرات الريادية والساعية لتعزيز تمكين شرائح المجتمع، وابتكار المستقبل والريادة ونشر المعرفة».

وقال سموه إن «العمل متواصل وبشكل تكاملي على توحيد الجهود الرامية لتعزيز الأمن والأمان وتحصين البيئة الآمنة للأجيال ليمضوا بعزم وهمة واقتدار رافعين راية الوطن عالياً في مسيرة المستقبل المشرق، وكلنا ثقة بأن الأسرة والمجتمع الإماراتي والجهات المعنية قادرة على توفير بيئة تقنية آمنة لا متسع فيها إلا للمعرفة والعلم ونشر قيم الحق والتسامح والخير لكافة مجتمعات العالم».

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