هزاع بن زايد: لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات يفتح أبواب الأمل

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» بمناسبة زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات: «لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات يفتح أبواب الأمل ويؤسس لمرحلة جديدة تجتمع فيها قوى الخير والمحبة في مواجهة دعوات التطرف والدمار.. أهلاً وسهلاً بالبابا فرنسيس وشيخ الأزهر وممثلي كافة الديانات».

ووجه سموه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً :« شكراً محمد بن زايد لأنك جعلت هذا الحدث الإنساني الكبير واقعاً وخير حدث نفتتح به عام التسامح».

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