وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة تشيد بزيارة البابا فرنسيس

أبوظبي (الاتحاد) قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه بـ «تويتر»: «الولايات المتحدة تشيد بزيارة البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد هذه الزيارة تاريخية لحرية الأديان، والقداس الذي سيقيمه البابا في الإمارات، سيعزز السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم».

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